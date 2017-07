Tudtad, hogy a szájfényed highlighterként is funkcionálhat?

Különbözőek vagyunk. Még akkor is, ha néhány dologban hasonlítunk. Éppen ezért hiába használjuk ugyanazokat a formákat és színeket sminkelés során, mégis máshogy fogunk kinézni a végén.

Mindennek a legnagyobb előnye pedig az, hogy saját sokszínűségünk által a használati tárgyak végtelen felhasználási módjait ismerhetjük meg. A sminkkel is így van ez: kreativitásunk és önálló látásmódunk újabb és újabb ötleteket szül, még egy olyan apró dolog esetében is, mint egy tégely selyempor. Öt termék pedig kifejezetten kiemelkedik a neszesszerünkből: felhasználási módjuk sora ugyanis lassan a végtelenné bővül! ;)

Rúzs

Egy rúzst már az ajkaidra is rengeteg különféle variációban vihetsz fel: önmagában, ceruzával vagy szájfénnyel párosítva, balzsammal keverve vagy az ujjbegyeddel halványan tapogatva. Mindezen felül használhatod pirosítóként és krémes szemfestékként is: ez azt jelenti, hogy egy jól megválasztott színnel az egész sminked megvan! A szemhéjadon önmagában is jól mutat, de por állagú szemfestékek kiváló alapjaként is szolgálhat.

Áttetsző szájfény

Gyakran alulértékeljük ajkaink természetes színét: egy színtelen szájfény erre segíthet emlékezni. Ezt a kencét ishasználhatjuk a szemhéjunkon, de ez az előbbinél már egy fokkal nagyobb merészséget igényel. Önmagában is nagyon különleges hatású, de egy szemceruza kontúr tetejére, egy kevés csillámmal megszórva a legvagányabb fesztiválsminket kapjuk. Persze nem árt tudni, hogy a szájfény folyékonysága miatt nem érdemes éles vonalakkal, kontúrokkal terveznünk.

Ezen kívül használhatjuk highlighterként is: kevés terméket egyengess el az ujjbegyeiddel az arccsontodon és az orrnyergeden! A szárazabb bőrűeknek különösen jól áll.

Egy tégely selyempor, pigment

Szerencsére már a drogériákban is találhatunk remek alternatívákat: ha mégis egy drágább darab tetszik, felezzétek el a barátnőddel! Életed végéig sem tudnád elhasználni azokat az nagy kiszereléseket. Mondjuk, nekem azért van pár ötletem...

Fontos a színválasztás:

egy világosabb darabot keverhetsz a testápolóddal a szexi lábakért

egy sötétebből pedig a szempillaspiráloddal keverve szemhéjtust is varázsolhatsz

élénkebb darabokból balzsamokkal keverve pirosítók és szájfények születhetnek, vagy akár további tuskombinációk és szemfestékek

Ne felejtsd el: különféle színeket is keverhetsz egymással!

Korrektor

Számomra ez a leginkább kihasználható termék: nyáron nem használok alapozót, csak korrektorral átsuhanok a problémás területeken, esetleg arckrémmel keverem, ezzel színezett hidratálót kapva.

Emellett bármilyen állagú élénk színnel el tudod keverni - például az előbb említett új pirosítód halványításaként -, és az arcod bizonyos részeinek kiemelésére használhatod!

Matt, középbarna szemhéjpúder

Nem muszáj, hogy szemhéjpúder legyen: inkább a szín a lényeg. Ha valamiért a bronzosítók között találod meg, akkor még jobban is jársz a nagyobb kiszerelés miatt.

Egy ilyen árnyalatot használhatsz a szemöldököd formázására, kontúrozásra, szemfestésre és akár a barna rúzsaid mattítására! Egy kevés port az ujjbegyeidre gyűjtve nyomkodd a rúzsod tetejébe a színt, ezzel mattítva és tartósítva a sminked!

Végső tippként egy apró tusecsettel még természetesebbé teheted a sminked: nagyon kevés por segítségével emeld ki az anyajegyeid, szeplőid, amik alapozás során félig elhalványultak!

Jó kísérletezést!

Nyitókép: iStockphoto