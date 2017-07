Ez a nyár a csíkokról szól! A NON+ új kollekciója igazán ultra lett

Az Andrássy úti showroomba betoppanva papírból készült virágok és kishajók fogadnak - valami újnak a kezdetét jelzik. Eljött a lélekvirágzás ideje, a szirombontás, amely a nyári kollekció mottóján túl fontos mérföldkő a NON+ és Kiss Sarolta tervezőnő életében.

A márka letisztult eleganciájával és időtálló stílusával irányt mutat azoknak a nőknek, akik egyszerű és spontán ruhadarabokkal szeretnék kifejezni magukat a mindennapokban.

Az impozáns lakás - amely a MOM Parkban lévő üzlet mellett fél éve ad otthont a brandnek, és amelyben Sacit is elcsíphetitek egy kis beszélgetésre - egyre színesebbé és színesebbé kezdett válni, ahogy közeledett a nyári kollekció bemutatásának napja. A márkára jellemző neutrális alapdarabok ezúttal ugyanis vagány, csíkos pamutok és puha farmerek képében születtek újjá.

A lüktető pirosak és a trikolor csíkok az energikus és dinamikus nőkhöz passzolnak leginkább, akik nem félnek megmutatni nőiességüket, és vállalják, hogy egy ilyen darabban nem maradnak észrevétlenek.

A melegben inkább a lezser fazonokat, a minőségi, légáteresztő alapanyagokat és a lágyan libbenő sziluetteket keressük, így egy ingruha, illetve overál finomságot sugall a mindennapi rohanásban és az irodában töltött idő alatt egyaránt. A nyári kreációk telis-tele vannak praktikus és friss elemekkel: zsebekkel, gallérokkal, övekkel.

A sportosan elegáns és praktikus darabok a csíkos anyagoknak és a farmernek köszönhetően bebizonyítják, hogy a kényelem és a stílusos megjelenés igenis járhat kéz a kézben. Ezeket a könnyed felsőket, nadrágokat és szoknyákat maga a tervező is szívesen hordja minden nap.

Ráadásul a NON+ darabok szuperül kombinálhatók egymással, belőlük egy változatosan variálható alapruhatárat is fel tudsz építeni, amely nem fog egykönnyen kimenni a divatból. A showroomban a ruhák mellett a kollekcióhoz passzoló, letisztult geometrikus ékszereket is találsz.

Nyitókép: NON+