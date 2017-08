Luxus szépségápolási termékek - amikre érdemes költeni

Mind a magunk szépségét keressük, amikor vásárolni indulunk. Hosszabb szempillák, puhább bőr, selymesebb hajtincsek és porcelánfehér fogak után kutatunk - a végcél közös. Mindezek ellenére nem azonos büdzséből dolgozunk.

Rengeteg kedvencem van a drogériák polcairól, a gyógyszertárak szekrényeiből, de még a kamrából vagy a piacról is. És persze a szívem néha az agyonparfümözött krémektől, a színarany csomagolásoktól és a kedves kiszolgálástól is megdobban. Kitaláltad, a luxustermékekről van szó.

Néhány példány nem csupán kiváló minőségű, hanem - ténylegesen - ár-érték arányban is megállja a helyét: ha nagy beruházásokban gondolkodsz, akkor ezeket mindenképpen fontold meg!

Laura Mercier Honey Bath habfürdő

/körülbelül 45 €, külföldön kapható, legközelebb Bécsben/

Nincs szebb látvány, mint egy hosszú nap után a kádban felbukkanó fényes buborékok. Na és nincs jobb érzés, mint csatlakozni hozzájuk. A csoda ebben ez esetben üvegtégelyben, méz formájában érkezik: rengeteg habfürdő közül választhatunk manapság, viszont a Honey Bathhihetetlenül hidratál, kevés termékkel is óriási habokat gyárt, és mindezek mellett mennyei az illata. Próbáld ki a Créme Brulée-s változatot!

ByTerry Baume de Rose rózsabalzsam

/12.000 Ft, az Andrássy úti Madisonban kapható/

Tudom, kicsit kiakadtál: ezt azért sokallod egy egyszerű szájbalzsamért. Szerencsére ezt nem csak "egy egyszerű szájbalzsamként" tudod használni, és ha már itt tartunk: egy nagyon-nagyon jó balzsamról beszélünk! Kiválóan mutat szemöldökön - ha kedveled a természetes külsőt -, és ápolja a szempilláidat is.

Ha krónikusan száraz ajkaid vannak, ne vásárolj be húszfélét, hanem inkább költsd el a reménytelen próbálkozásaid árát egy ilyenre - és próbálj meg rászokni a rendszeres ajakradírozásra!

Guerlain Rouge G rúzs vagy Rouge G L'Extrait matt ajakkrém

/15.000 Ft, parfümériákban kapható/

A rúzs tokját egy Place Vendôme-i ékszerész, Lorenz Bäumer tervezte. A nehéz, ezüstös kompakt nem csupán a terméket, hanem egy tükröt is rejt. Ennél elegánsabban sosem fogod tudni megigazítani a sminked! Különleges összetevője a rubin por, amely mélyíti az árnyalatokat, és bársonyos textúrát kölcsönöz az ajkaknak.

Nem tudom, hogy most épp hogy áll a dolog, de ha siettek, akkor még biztosan lesznek matt ajakkrémek - Rouge G L'Extrait - ebből a típusból: egy csomó helyen már nem lehet őket kapni, szerintem lassan kivonják őket a forgalomból... Nagy kár, mert a legeslegkedvencebb színem, az Avarice is köztük volt.

Kevin Murphy hajápolási termékek

/7.000 - 10.000 Ft között, mod&co fodrászatokban kapható/

Modern textúrákhoz, egészséges, puha sörényhez kétségtelenül a legjobb választás. Amióta KM-vel mosom a hajam, újjászülettem. Nem vicc. Borzasztó állapotban volt a frizurám egy korábbi szőkítési balesetnek köszönhetően, így minden erőmmel azon voltam, hogy újra helyreálljon a minősége. Őszintén szólva fogalmam sincs, hol lennék most ezek nélkül. Általában váltogatom a konkrét termékeket, a hajam állapotától függően, jelenleg a Smooth Again sampont és a Young Again balzsamot használom.

A hajolajuk is nagyon jó, arról semmiképp se feledkezzetek meg, ha kipróbáljátok a márkát! A termékek parabén- és szulfátmentesek, továbbá nem tesztelnek állatokon, ami mindig fontos szempont! Ha a teljes élményre vágysz, látogasd meg a Kevin Murphy szalonokat!

Kellemes luxushabfürdőt és hajpakolást!

