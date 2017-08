Így rendelj ruhát a netről!

A próbafülkék tesztelésekor már leírtam, hogy ruhavásárlás szempontjából én inkább régimódi vagyok: szeretem közelebbről szemügyre venni az anyagot, belebújni, hogy a bőrömön érezzem.

Arról nem is beszélve, hogy mivel a felsőtestemen kisebb méretet hordok, mint lent, a méret miatt muszáj személyesen is felpróbálnom bizonyos darabokat. Plusz így gyorsan kiküszöbölhetem az átveréseket, és a hibákat is rögtön látom.

Sokan vannak a környezetemben, akik viszont egyre több cuccot rendelnek külföldről - a legtöbb Kínából érkezik -, és próbálnak engem is győzködni. Hozzáteszem, ezidáig sikertelenül. Azt viszont elérték, hogy végezzek egy kis kutatómunkát, így összeszedtem nektek néhány dolgot, amivel jó, ha tisztában vagytok, mielőtt online vásárlásra adnátok a fejetek.

Több oldal is van, ami a termékeit fast fashion hálózatok oldalairól lopott letöltött képekkel akarja eladni, így nem biztos, hogy pont azt fogod kapni, amit ott látsz. Mondjuk, elég fura is lenne, ha egy 15 ezres Zara ruha pontos mását meg tudnád venni az ár ötödéért...

Akkor mi a különbség? Általában ez a pár dolog: Az anyag minősége silány. Hiába mutat jól képen a ruha, az csupán a fényeknek és az utómunkának köszönhető. Bárhogy is szépítjük a dolgot, egy rossz másolatról beszélünk. A minták szabása borzalmas. Nincs annál kiábrándítóbb, mikor egy virágmintás nadrág úgy van kiszabva, hogy a virágokból alig látsz valamit, az egyszínű részből viszont annál többet. Nem foglalkoznak részletesen a ruhákkal. A cégeknek rengeteg rendelést kell teljesíteniük, naponta több ezer ruhadarab készül. Ezért tök "normális", ha itt-ott 20 centis cérnák lógnak ki, és simán előfordulhat az is, hogy el van csúszva a hímzés, vagy hiányzik egy gomb. Nem jó a méret. Az egyik leggyakoribb érv, ami a netes vásárlás ellen szól, mivel a kiszemelt darabot nem tudod felpróbálni. Mellélőhetsz egyrészt az országonként eltérő méretezés miatt, másrészt komplikáltabb a helyzet, ha felül 38-as, alul pedig 42-es vagy. A visszaküldés pedig bonyolult, és plusz pénzbe kerül. Hosszú a szállítási idő. Mivel a cuccok a világ távoli pontjairól érkeznek hajóval, így a szállításra sokszor 3 hetet, vagy akár 3 hónapot(!) is várni kell. A hőn áhított darab addigra már ki is megy a divatból, vagy az üzletben szintén megkapod leárazva.

A netes vásárlásnak persze pozitívumai is vannak:

Tény, hogy bizonyos termékeket soha nem tudnál az itthoni boltokban megvásárolni. Egyedi darabokért talán én is mernék kockáztatni!

Több oldalon hasznos hozzászólások vannak, amikből le tudod szűrni, hogy érdemes-e belemenned a rendelésbe. Sokan a kapott termékekről is tesznek fel fotókat, illetve a méretekről is adnak visszajelzést. Ez hatalmas segítség!

amikből le tudod szűrni, hogy érdemes-e belemenned a rendelésbe. Sokan a kapott termékekről is tesznek fel fotókat, illetve a méretekről is adnak visszajelzést. Ez hatalmas segítség! Csomagot kapni nagyon jó! Még, ha pontosan tudom, hogy van mi benne, akkor is annyira izgatottan várom a postást, mint egy gyerek.

Akármennyire is ódzkodom az online rendeléstől, haladni kell a korral, így már kezdem magam rábeszélni, csak még nem tudom, melyik oldalon kezdjem. Ha nektek vannak pozitív tapasztalataitok, ne tartsátok magatokban őket, nagyon kíváncsi vagyok! :)

Nyitókép: iStockphoto