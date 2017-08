Szemöldök őrület - avagy a legjobb termékek a karakteres ívekért

Pár éve iszonyú nagy volt a felhajtás a dús, ívelt szemöldök körül. Főként a modellvilág frissülésének köszönhetően.

A relatív enyhülést - amely számomra a tetőzést jelentette - a korrektorral körberajzolt, színátmenetes, száz lépésből álló technikák fénykora követte. De ehhez már senkinek nem volt kedve. Ideje meg pláne.

Az viszont biztos, hogy mindenkinek egy kicsit megváltozott a szépségápolási rutinja. Többet beszéltünk a kozmetikusunkkal, több sminkvideót néztünk, és még egy Instagram fiókot csináltunk. Alakult, vagy kialakult az ízlésünk, és kedvenc termékeink lettek.

Íme, az én kedvenceim, a professzionális készletemből és a hétköznapjaimból is!

MAC matt szemhéjpúderek

/5100 Ft/

Alapjában véve nagyon sok szemhéjpúder működik kiválóan ezen a téren, viszont számomra a MAC porai kiemelkedőek a kiváló minőség és a hideg alaptónusok miatt. Csak a legeslegvörösebb hajszínhez érdemes meleg színeket választani a szemöldököd formázásához!

világosabb hajúaknak az Omega és Wedge

középsötét hajhoz a Charcoal Brown és a Coquette

sötét színekhez pedig a Brun, Mystery és a Concrete árnyalatok passzolnak

Tipp: Nem feltétlenül kell egyetlen színben gondolkodnod: természetesebb hatást érsz el egy világosabb és egy sötét szín kombinálásával. A világosabb árnyalattal lazán töltsd ki a szemöldököd, majd a gyengébb, formázást jobban igénylő területeken használd a sötétebb színt!

L'Oreal Brow Artist Plumper szemöldökfixáló

/3500 Ft/

Ha önmagában is jó formájú, sűrű szemöldököd van - vagy szimplán nem foglalkoznál annyit a témával -, akkor a színezett szemöldökzseléket imádni fogod.

Ez a példány összesen három árnyalatban - átlátszó, világos, sötét - érhető el, számomra leginkább a pici spirálfeje miatt szerethető. Használat előtt kend a terméket kézfejedre, és dolgozz onnan: minden ehhez hasonló termék hajlamos sok festéket felvenni. Enyhe ívben felfelé fésüld a szálakat, ezzel optikailag nagyítod a tekintetedet.

Tipp: Természetesen más termékekkel kombinálva is használhatod - már, ha sokkal dúsabb és természetesebb összhatásra vágysz.

L'Oreal Paris Brow Artist Designer szemöldökceruza

/1900 ft/

Oké, ennek csak két színárnyalata van: világos és sötét. És ez egy szemöldökceruzától igazán nem nagy teljesítmény... Viszont az állaga nagyon szuper! Nem kenődik, nem túl waxos, és egy kis szemhéjpúderrel kombinálva, rögzítve még strandolásokat is bír!

Szemöldökceruzák terén mindenkinek megvannak a maga kívánságai: én a hétköznapokban szeretem, ha a ceruza másik oldalán egy kis kefét is találok. Pipa.

Make Up For Ever Aqua Brow

/kb. 23€/

A professzionális készletem egyik fénypontja. A kis tubusokban sűrű, tartós, vízálló krém van, amiket akár keverhetsz is a tökéletes árnyalat eléréséhez. Általában itt is egy világosabb árnyalatot használok a szemöldök egészén, majd a hiányos részeket egy sötétebb színnel kitöltöm - esetleg szálakat rajzolok. A kiszerelésének köszönhetően kisebb valószínűséggel szárad ki, mint egy tégelyes termék, és higiénikusabb is.

Tipp: Ha egy spirálfejű kefére egyenletesen kensz az Aqua Brow-ból, akkor tulajdonképpen színes szemöldökzseléként, fixálóként is használhatod.

Kellemes szépülést!

Nyitókép: iStockphoto