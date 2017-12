Ki a fenét érdekel, hogy tél vagy tavasz típusú vagyok-e?

Annak idején sóvárogva néztem Kate Hudsont abban a gyönyörű, sárga a ruhában a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című filmben. Felkerekedtem, és addig mentem, míg nem találtam egy sárga ruhát. Majd meg kellett állapítanom: na, EZ nem az én színem!

Nincs nő, aki ne járt volna így már legalább egyszer. Ez pedig azért van, mert nem elég, hogy passzol hozzád a fazon, a "saját színeinddel" is harmonizálnia kell a ruháidnak.

Ebben segítenek az évszaktípusok. Az évszakelmélet nem unatkozó stylistok legújabb kedvenc szava, hanem komoly segítséget jelenthet neked is. Ez az a színcsoportosítás, ami alapján érdemes egy tükör előtt kipróbálni, hogyan is viselkedik az arcod a különböző színek párosításánál. Gondolj csak bele, mennyi időt megspórolhatsz vásárlás közben, ha eleve fel sem próbálod a színeket, amik tuti, hogy rosszul fognak állni!

Az évszakelmélet nem mai keletű, a svájci festő és művészetpedagógus, Johannes Itten fejéből pattant ki. Egyik óráján azt a feladatot adta a diákjainak, hogy fessenek harmonikus színsorozatot. A tanárt viszont meglepetésként érte, hogy az egyes diákok más-mást látnak harmonikusnak. Viszont felfedezte, hogy a megfestett színkombinációk megegyeznek az évszakok színeivel, innen jött az évszakelmélet elnevezés.

Te tudod, melyik típusba tartozol?

A tavasz típusú nők haja általában aranyló szőke, világosbarna vagy vörös. Szemük színe igen változatos, melegséget sugárzó zöld, aranybarna. Bőrszínüket pedig általában barackos árnyalat jellemzi. Nekik a világos tónusú, üde és tiszta színek állnak jól.

Arra, hogy te a nyár típusba tartozol, onnan jöhetsz rá, hogy a hajad hamvas szőke vagy hamvas barna, és a szemed színe sem túl erőteljes - mondjuk szürkészöld vagy szürkéskék, esetleg világos mogyoró. És a bőröd is hűvös, rózsás alapszínű. Te főleg hideg, világos és pasztell árnyalatokban fogsz tündökölni.

Az ősz típusba a vörös, vörösesbarna és aranybarna hajú nők tartoznak. Szemszínük a mélykéktől, az olajzöldön át az arany barnáig terjedhet. Arcbőrüket pedig világos, de mégis mély tónus jellemzi.

Az ő színeik a mély és sötét, tompa, arany tónusú árnyalatok.

És a végére maradt a tél típus, akiknek a haja barna, fekete, ritkán hamvasszőke. Szemszínük feltűnő, mély barna vagy hűvös kék is lehet. Bőrük hideg kékes alapszínű vagy hűvös olíva árnyalatú. A tél királynői a sötét, hideg és élénk színekben pompáznak igazán!

Bonyolítsuk tovább!

Itt még azt gondolhatnánk, hogy nem is olyan bonyolult a színek csoportokba rendelése évszakok alapján, de a négy fő típus további altípusokra is osztható. Ezekre azért van szükség, mert rendkívül ritka eset, amikor valakit egyértelműen be lehetne sorolni a 4 fő típus közé. Ezen színtípusok jellegzetessége teszi még egyedibbé az egyes évszakok közé tartozó személyeket.

A 6 színtípus: meleg, hideg, lágy, tiszta, sötét, világos.

Típusmeghatározásra fel! ;)

Nyitókép: iStockphoto