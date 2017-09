A legjobb szemhéjpúder paletták kezdőknek

Sosem késő nekilátnunk új dolgoknak, legyünk akár kezdők vagy újrakezdők! A sminkelés terén mindannyiunknak megvannak a maga korlátai és preferenciái.

Bevallom, az elmúlt évben kicsit elszakadtam a szemfestékektől: nem akartam semmi egyebet használni a szemhéjtuson és a szempillaspirálon kívül. Aztán lassan úgy éreztem, ki kell mozdítsam magam ebből, még akkor is, ha nehezemre esik. Mert mindig is úgy tartottam, hogy időnként meg kell újulnunk: az én megújulásom most a szemfestés reneszánsza. Így talán kicsit jobban megismerem magamat. Az elfelejtett arcaimat.

Az újítás örömére összegyűjtöttem a legjobb szemhéjpúder palettákat azoknak, akik nem, vagy nem nagyon festik magukat!

NYX Lid Lingerie Shadow Palette - 3000 Ft

Hat nagyon jól átgondolt, mindenkivel kompatibilis, matt színt választunk, nem tudunk belezavarodni. Kiválóan bírja a női táska megpróbáltatásait, és nagy kiszerelése miatt sokáig hű társunk marad.

Tipp: Egyszerű sminkhez használjuk a legvilágosabb színt a belső szemzugunk kiemelésére, a középszíneket a mozgó szemhéjunkra, a sötétebbeket pedig a szempilláink tövébe!

IsaDora Eye Shadow Quartet - 6200 Ft

Sok négyes közül válogathatunk, tapasztalataim szerint mind nagyon tartósak, és könnyen lehet velük dolgozni. A palettához járó mini applikátortól szabaduljunk meg: ez nem ennek a terméknek a hibája, egyszerűen minden mini tartozék idegesítő, így tűzre való.

Tipp: A világos, gyöngyházfényű rózsaszíneket felvonultató Savannah Sunset összeállítás nagyon jól passzol zöld szemhez. A Bohemian paletta szatén földszíneit használd a mozgó szemhéjadon és az alsó szempillatőben, a végén egy kis tussal kiegészítve!

Too Faced Natural Matte Eye Shadow Collection - 36 $

Bár ezt a palettát nem fogod tudni beszerezni itthon, mindenképp érdemes elgondolkodnod rajta, ha a szemhéjpúderekkel való barátkozást tervezed. Kilenc színt tartalmaz, nappali, klasszikus és divatos sminkek szerint összeállítva.

Tipp: Kék szemhez ajánlom a "Lace Teddy" és a "Honey Butter" színkombinációját, a pilláid tövében egy kis "Strapless"-el kiegészítve.

Dior 5 Coluleurs Palette - kb. 16.000 Ft

Ez a paletta egy nagyon régi kiadásban az én kezdő palettáim egyike volt. Pontosabban édesanyámé. A mini applikátor szabály itt is él. ;)

A színösszeállításokat relatíve gyakran váltogatják: a jelenlegi kínálatból meleg színeivel a "Touch", és az előbbinél egy kicsivel mélyebb "Undress" paletták nem csupán a csomagolásukban, de minőségükben is teljes luxust nyújtanak.

Tipp: Válassz egy szimpatikus középszínt, amivel borítsd be az egész mozgó szemhéjad, majd használj a belső szemzugodban és a szemöldökcsontodon egy keveset egy világosabb árnyalatból!

Nyitókép: iStockphoto