Létezik kényelmes divat! - Avagy futócipő a hétköznapokra

Ha most azt mondom neked, hogy cseréld le a magassarkúdat egy sportcipőre, és flangálj benne bátran, akkor lehet, hogy az első reakciód az lesz, hogy felhúzod a szemöldököd.

Főleg, hogyha továbbmegyek, és még merészebben arra buzdítalak, hogy szaladj el otthonról a futócipődben. Pedig hidd el, a lábaid is megérdemelnek egy kis kimenőt, főleg, ha előző este 15 centis sarkakon buliztál. De nemcsak ez az egy, hanem még megannyi dolog szól amellett, hogy miért építsd be az őszi ruhatáradba a sportcipőt. Sorolom is őket!

1. Univerzálisak

Nálam ez az egész kényelmes cipő mizéria akkor kezdődött, amikor gyakorló stylistként harminc szatyorral megpakolva bolyongtam a plázákban reggeltől estig a hétvégi fotózásokra előkészülve. Akkor döntöttem el, hogy veszek egy kényelmes, de csinos sportcipőt, amit mindenhez fel tudok venni. Egy csillámos fekete darab mellett tettem le a voksomat, és utólag nézve sem bántam meg, hiszen több elegáns ruhához is fel tudtam venni. Tényleg! Ezek a cipők hosszú ruhához vagy dekoratív kimonóhoz pont annyira passzolnak, mint egy hétköznapi farmeres összeállításhoz.

Tudtad? Apropó elegancia, a sportcipőket az haute couture kifutókra Karl Lagerfeld emelte be, amikor meghökkentő módon a 2014-es tavaszi bemutatón a modellek sportcipőkkel mutatták be a Chanel kosztümöket.

Apropó elegancia, a sportcipőket az haute couture kifutókra Karl Lagerfeld emelte be, amikor meghökkentő módon a 2014-es tavaszi bemutatón a modellek sportcipőkkel mutatták be a Chanel kosztümöket.

2. Kényelmesek

A legnyomósabb indok, ami mellettük szól, az a komfortérzet. A legtöbb cipő gyártásánál sajnos nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy hosszú távon is kényelmesen érezze magát bennük a lábunk. A boltív nélküli, teljesen lapos és az extrém magas sarkú lábbelik pedig visszafordíthatatlan deformációkat okoznak. Sok futócipőben viszont speciális talpbetét található, ami a gerincproblémák orvoslásában segít. A memóriahab-réteg leveszi a terhet a talpakról, így olyan érzésed támad majd, mintha a fellegekben járnál. Tényleg fantasztikus, és nem mellesleg egy perccel jobb időt futottam benne kilométerenként!

3. Strapabírók

Ezek a lábbelik sportolásra vannak kifejlesztve, emiatt jóval strapabíróbbak, mint hétköznapi társaik. Simán tűrik, ha egész nap talpon vagy, így sokan munkába járáshoz is futócipőt kapnak fel, és csak az irodában bújnak tűsarkúba. A bátrabbak pedig le sem veszik egész nap! Ha nem hófehérben gondolkodsz, hanem mondjuk szürkében vagy egy bézses árnyalatban, a napi járkálás kevésbé fog meglátszódni rajta.

4. Színesek

Tizenévesen még felelőtlen az ember, és meg se kottyan, ha naphosszat tűsarkúban flangál, de harminc fölött a kényelem már felülírja a hiúságot.

De ki mondta, hogy a futócipők uncsik?

A legszínesebb, legvidámabb felhozatal ezek között a lábbelik között van: találhatsz élénk pinket, neon türkizt, na és merész mintákat. Egy karakteres darab szuperül fog működni a meglévő ruháiddal, és nem utolsó sorban még divatos is leszel, hiszen a fashionisták körében a feltűnő cipők számítanak etalonnak. Kíméld a lábaid, és közben légy trendi!

KAPCSOLÓDÓ CIKK Nők és cipők: Bonyolult szerelmi viszony

Nyitókép: Getty Images