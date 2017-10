Hibbant divattippek bohémeknek ;)

A divat sokak számára nemcsak a mindennapos "kötelező" öltözködést, hanem a kreativitás kiélésének felnőtt játszóterét is jelenti. Mindenki szeretne valamiben különbözni a többiektől, ezért a testreszabás, az egyediség soha nem volt talán fontosabb.

Ha jó a kézügyességed, még vadonatúj darabokat sem kell beszerezned, csupán a régieket átvariálni. Mert bizony egy gondolkodó, stílusos nőben is felébredhet néha a bohém különc! :)

Felemásan szebb az élet

Veled is előfordult már, hogy a munkahelyedre menet, a villamoson vetted észre, hogy felemás zoknit vettél fel, vagy csak az egyik fülbevalódat tetted be? Ez ma már egyáltalán nem "hiba", inkább menőnek számít. Felemás cipők, fél pár fülbevalók, kétféle anyagból varrt zakók - jöhet bármi, ami egy pici aszimmetriát visz a pontosan kiszámítható hétköznapokba.

Legyél Picasso!

2017-ben sok mindenki szeretné magát megkülönböztetni másoktól, ennek az egyik legjobb módja, ha kézzel festett ruhadarabokat vagy kiegészítőket viselsz. Pár doboz textilfestékkel te is teret adhatsz a benned lakozó művésznek. Használd vászonnak a kabátod hátát, a nadrágod szárát, az edzőcipődet vagy akár egy táskát!

Varrószakkör haladóknak

A felgyorsult világ ellen lázadhatsz, ha egy kézimunkával megspékelt kreációban lépsz ki az utcára. Mindegy, hogy keresztszemek vagy foltok varrogatásában vagy jó, fogj neki! Nincs értékesebb, mint az, amit saját kezűleg készítesz el. Szabj, varrj, hímezz merészen, és ne bajlódj a kilógó szálakkal sem, ezúttal értük is taps jár!

Mixelj szakavatottan!

Köztudott, hogy a külföldi divatmogulok néha alaposan felrúgják a szabályokat, és túlzásba viszik a minták halmozását. Ha azonban figyelsz arra, hogy legalább egy szín több darabon is visszaköszönjön, akkor nyert ügyed van. Párosíts két, első látásra össze nem illő elemet, és máris alkottál valami újdonságot. A jelszó legyen a váratlanság!

Légy önmagad!

Ha jobbára a letisztult stílus híve vagy, akkor is érdemes néha megbolondítani régi kedvenceidet valami szokatlannal, például egy mutatós táskával vagy csizmával. Persze lehetsz ennél bevállalósabb is, a divat nem szab gátat az egyéni elképzeléseidnek. Az öltözködést fogd fel úgy, mint a szabadság egyik formáját és egy lehetőséget arra, hogy megmutasd a világnak, ki is vagy valójában. A véletlen is szülhet izgalmas összeállításokat, és azzal se törődj, ha néha nem úgy sül el a végeredmény, ahogy eltervezted! A legfontosabb az, hogy viselj olyan ruhákat, amiket szeretsz!

Nyitókép: Getty Images