A fiús csajok is lehetnek hercegnők!

Mindig csodálattal figyelem a tökéletes külsejű embereket, akiknek van ideje reggelenként sminkelni, hajat besütni és nőies és szettet összeállítani az évszaknak megfelelően. Ők aztán olyan magabiztossággal libbennek az utcára, mint Katalin hercegné.

A legtöbben sajnos nem ilyenek vagyunk. Nem rendelkezünk olyan dizájner ruhatárral, aminek több havi fizetésbe kerül egy-egy darabja, és a frizuránk sem túl gyakran tökéletes. Én például akármilyen gondosan is állítom össze előző este a szupernőies bizniszvumen szettemet, a reggeli kómában valahogy mégis a sportcipő-farmer kombó kerül fel rám - amit nagy valószínűséggel még össze is fogkrémezek. De van öt trükköm, aminek segítségével akkor is királylánynak érzem magam, ha körülöttem minden csaj vörös szőnyeg kompatibilis - miközben nekem pont olyan kócos a hajam, mint amilyen gyűrött a ruhám.

1. Legyen egy igazi, márkás parfümöd!

Drága jó nagyim még kilencven éves korában is Chanel 5-öt kért karácsonyra. Miután kilibbentem a parfümériából életem első, igazi méregdrága illatkölteményével (egy szívfájdalmas, depressziós téli napon), már tökre nem zavart, hogy a huszadik csaj is magassarkúban és karcsúsított szövetkabátban libben el mellettem tökéletesre vasalt hajjal. Hazacsúszkáltam a hótaposómban, a fejembe húzott kötött sapkában, és ízig-vérig nőnek éreztem magam. Mert a Chanel tényleg varázslat (egyébként már Marilyn Monroe is megmondta).

2. Gyöngysor

A gyöngysor a leguncsibb fekete pólós énedből is képes előcsiholni az Audrey Hepburn-életérzést. (Ha zavar, hogy mindenhez odakoccan, egy gyöngyfülbevaló is megteszi.) Ebben egyébként az a jó, hogy szinte mindenhez illik. Képzeld csak el magad pizsamában-köntösben, egy doboz bonbonnal flangálni a lakásban, nyakadban gyöngysorral! Na, ugye?

3. Egy meghökkentő, de mégis elegáns, márkás cipő

Az a gyönyörűség, amire évek óta fáj a fogad - mondjuk, egy leopárdmintás vagy piros tűsarkú. Ha kurva jó a cipőd, akkor az egész szetted jó. Akkor is, ha farmerben és unalmas pulcsiban vagy.

4. Szexi fehérnemű

Nemcsak azért kell, mert nem tudod, hogy hol éri az éjszaka. Hanem teljesen másképp viselkedsz és érzed magad akkor is, ha csak az éjjel-nappaliba ugrasz le a tréningnadrágod alatt egy csipkecsodában. Ideje kidobálni a szakadt nagyibugyikat! Még menstruálós bugyinak se tartsd meg! Épp elég nyomorultság hasgörcsökkel mászkálni havi három napot, hát legalább a fehérneműd legyen csinos! Mindig.

5. És persze a jól ismert táska-napszemüveg-vörös rúzs kombó

Minőségi, tartós, nem gagyi darabok: egy márkás napszemüveg, ami nem teszi tönkre a szemed.

Egy elegáns táska, csillogó biszbaszok, rojtok és arany logó nélkül, ami mindenhez illik. Az ilyen akár évekig kitart és abból a tucatnyi fast fashionös, jövőre már nem divatos retikülből, ami dől ki a szekrényedből, pont kijön az ára.

és abból a tucatnyi fast fashionös, jövőre már nem divatos retikülből, ami dől ki a szekrényedből, pont kijön az ára. Egy hozzád illő árnyalatú piros rúzs, ami bőven elég, hogy bombanő legyél akkor is, ha te sem vagy az a reggel órákig sminkelős típus.

Mert a táska, a napszemüveg és a rúzs öltöztet. Napszemüveg + gyöngysor = Mondanom sem kell...

