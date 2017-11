Minden országnak megvan a saját hozzáállása a szépséghez. Érdekes külső szemmel megfigyelni, ahogy az általánosnak mondható helyi karakter adottságok összességéből mi válik kívánatossá és mi nem. No, meg, hogy milyen sajátos trükköket adnak tovább egymásnak a generációk.

A croissant hazájában ez a téma egészen különös. A francia nő önmaga legjobb változatát keresi, de nem akar jobbnak tűnni, mint amilyen. Minimalista, de sosem éri be kevesebbel. A legkényelmesebb szettben is elegáns, de egy földig érő estélyiben sem túlöltözött. A szépségápolás terén is hasonlóan sokoldalúak: itt az ideje példát venni tőlük, és megtanulni, hogy a kevesebb több!

Irány a gyógyszertár!

Egy igazi francia nőt nem lehet csillogó csomagolással és sokat ígérő szlogenekkel átverni. A gyógyszertárban kapható márkák többnyire illatanyag-, színezék- és parabénmentesek, és bátran "táskába dobhatók"!

Ha átreformálnád az arcápolási rutinod, söpörj le mindent a polcról, és kezdd a megújulást csupán öt termékkel! Egyes bőrproblémák attól is kialakulhatnak, hogy túl sokféle terméket használsz, és az egyikhez sem tud igazán alkalmazkodni a bőröd. Később persze jöhet néhány kiegészítő apróság, de az újdonságokat mindig nagyon odafigyelve vezesd be a rutinodba!

A klasszikus ötös: - egy nagy adag micellás víz sminklemosáshoz - a bőrtípusodnak megfelelő állagú és összetételű arctisztító - egyszerű, termálvizes arcspray - hatékony, bőrtípusodnak megfelelő arckrém - intenzív ajakbalzsam



Kiegészítő extrák: - hidratáló arcmaszk - detoxikáló, mélytisztító arcmaszk

- sokoldalú olajkeverék, amit használhatsz a bőrödön, a hajadon és a körmeiden is

- szemkörnyékápoló

A frizurakérdés

Teljen akármennyi időbe is, de fektess energiát a tökéletes fodrász felkutatásába! Bízz az ajánlásaiban, kérd ki a tanácsát sampon, balzsam, hajszárító és minden egyéb hajápolási termék, eszköz vásárlása előtt!

Könyörgöm, ne akarj a saját hajad textúrájával teljesen ellentétes dizájnt kierőszakolni magadból: próbálj meg minél kevesebbet ártani a hajszálaidnak! Például, ha enyhén hullámos fürtökre vágysz, nem kötelező rögtön a sütővashoz nyúlni: az esti hajmosás után fond be a hajad, így reggelre természetes loknikat kapsz.

Legyen konkrét elképzelésed a hajaddal kapcsolatban, amit a fodrászoddal közösen átbeszéltek, majd a továbbiakban minden alkalommal efelé haladtok! Ha havonta változtatod a célt, nem lesz ideje kialakulni a megálmodott stílusnak.

A "túl egyszerű" sminkek szépsége

A párizsi nő neszesszere egy kortalan arcot rejt. A természetes, üde bőr, hosszú szempillák és a puha, vörös ajkak mindig is csábítóak lesznek.

Keverj az alapozódhoz egy kevés hidratáló krémet, ezzel könnyítve annak állagát és fokozva arcod ragyogását.

ezzel könnyítve annak állagát és fokozva arcod ragyogását. A szemöldöködre használj színezett zselét: ha - néhány szál kivételével - hagyod kibontakozni a természetes formáját, akkor bőven elég lesz ennyi festék!

ha - néhány szál kivételével - hagyod kibontakozni a természetes formáját, akkor bőven elég lesz ennyi festék! A szempilláid spirálozására fordíts nagy gondot, alul és fölül is borítsd be alaposan a pilláid koromfekete festékkel!

Az ajkaidra használj pirosas rúzst vagy ajakbalzsamot, utána pedig térj vissza a bőrödhöz, amit szintén kicsit élénkíthetsz a rúzzsal!

utána pedig térj vissza a bőrödhöz, amit szintén kicsit élénkíthetsz a rúzzsal! A sminked kevés púderrel rögzítsd, és a nap további részében egy rövid rúzs- vagy púderfrissítésen kívül ne is nagyon foglalkozz vele!

Kellemes szépülést! Au revoir!

Nyitókép: Shutterstock