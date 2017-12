A réteges öltözködés alapszabályai

Bármennyire utálatosnak tűnik első hallásra a réteges öltözködés, annál hasznosabb. A képlet pofonegyszerű: mindig készülj egy plusz réteggel, amit ha meleged van, egyszerűen csak leveszel magadról!

Azért nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy tíz kiló ruha lesz rajtad, és Michelin-babaként kell tengetned mindennapjaidat. Az alsó részen nincs túl sok variáció, hiszen szoknyát vagy nadrágot, illetve harisnyát húzhatsz. Deréktól felfelé azonban többféle alternatíva áll rendelkezésre.

Hosszított ing

A tökéletes alsó réteg. Abszolút jolly joker, ami minden nadrágos vagy szoknyás összeállításhoz remekül illik. Vehetsz hozzá kardigánt, pulóvert vagy akár ruhát is. Hagyd, hogy a gallér, illetve a mandzsetta kilátszódjon, mert ez keretet ad a megjelenésednek.

+1 tipp: Kedvenc ingedet az ünnepi időszakban is felveheted egy fűző szabású felsővel és egy csinos nadrággal.

Garbó

Védi a nyakad a megfázástól, ezért a legpraktikusabb ruhadarabok egyike. Ruha alá biztos választás, de egy rövid, vékony pántos felsővel és ceruzaszoknyával is jól mutat. A blúzt kiváltva új életet lehel a nadrágkosztümös outfitekbe.

+1 tipp: A legbravúrosabb megoldás, ha fölé veszel egy betűrt, derékig kigombolt inget.

Mintás ruha

Elűzheted a telet a nyári ruháid átkonvertálásával. Most egyébként is nagyon divatosak a virágminták, viseld őket bátran ebben a szezonban is! Egy inggel fesztelen, erőlködésmentes lesz az összkép, de gondolhatsz a ruhára tunikaként is. Húzz alá egy farmert vagy egy semleges, testet követő nadrágot, a táskáddal pedig hozz vissza valamilyen élénk színt a ruhádból!

+1 tipp: Szoknyaimádók vastag harisnyával is kiválthatják az alsó réteget.

Blézer

Valami elegánsra vágysz? Blúz vagy vékonyabb kötött pulcsi fölé vegyél blézert, amit felhajtott gallérral és egy bőrövvel megspékelve tehetsz vagányabbá. Remekül alá vagy fölé tudsz öltözni anélkül, hogy úgy néznél ki, mint egy kitömött zsák.

+1 tipp: A blézer alatti blúzt tovább variálhatod egy alóla kikandikáló, testet követő felsővel.

Hatalmas sál

Imádom az össze-vissza tekergethető, puha sálakat! Rengetegféleképpen viselhetőek, elég csak stólaként magadra dobnod egyet, már nem lesz annyira érezhető a cidri.

+1 tipp: Ha lazán lelógatod a sálat a nyakadba, és a derekadnál összefogod egy vékony övvel, akkor kvázi kapsz egy plusz mellényt.

Réteges szabályok Végezetül jöjjön néhány szabály, amiket ha betartasz, mindig csinos és összeszedett leszel: Mixelj bátran, csak a színek harmóniájára ügyelj! Emelj ki egy színt, és a többi darabot is abból a színcsaládból válogasd össze! Figyelj a hosszokra és az arányokra! Az alsó réteget ne tüntesd el, mutass belőle valamit, így érdekesebb lesz a szetted. Hordj övet - ez karcsúsít a legjobban. A rétegezés sava-borsa a különböző textúrák találkozásában rejlik. A vastag, kötött holmik legjobb barátai a légies, könnyed anyagok. A minták keverésénél nagyságukat tartsd szem előtt! Párosíts hasonló méretű pöttyöket és kockákat, és jótékony hatásuk miatt nyúlj az apróbb printekért! Minél nagyobb a minta, annál nagyobbnak mutat.

Már csak pár jól variálható kiegészítőre van szükséged, és máris egy univerzális, mindenhova bevethető ruhatár birtokosa leszel.

Jó kísérletezést! :)

Nyitókép: Getty Images