Valamilyen rejtélyes oknál fogva a modern nő agyában összekapcsolódott két jelenség: "év végi ünnepek = na, most aztán nagyon szépnek kell lenni".

És akik nem voltak elég élelmesek, hogy már szeptemberben időpontot foglaljanak a kozmetikus-fodrász-körmös szentháromságához, azok most valami belső késztetést éreznek, hogy elverjék az erre szánt pénzüket nagyon extra szépségápolási termékekre. Mert valamiért azt remélik, hogy ami az év 11 hónapjában egyértelműen rossz ötletnek tűnik, az most aztán nagyon be fog válni...

Épp ezért összeszedtem pár dolgot, ami garantáltan hülye ötlet. Higgy nekem, kipróbáltam!

Vérbőséget okozó szájfény felapplikálása után hirtelen ötlettől vezérelve csókot lehelni párunk szájára - vagy bármijére. Csodálkozni azon, hogy ezután a férfi fülét-farkát behúzva eliszkol. Kurváspiros lakkot alapozó réteg nélkül használni, és szentségelni a besárgult köröm miatt. Egykimosásos hajszínező termékleírásának hinni, majd rózsaszín hajjal állásinterjúzni. Egy izzadságfolt gátló deóról azt feltételezni, hogy meggátolja a sárga folt képződését, nem pedig előidézi - a kis genya. Elhinni magadról, hogy tudsz bánni az enyhe önbarnítót tartalmazó testápolóval (ennyi erővel be is gyújthattál volna azzal a kétezressel a cserépkályhába). Luxusnak érezni a színfogó megvásárlását, majd rögtönzött gyászszertartás keretében elbúcsúzni a neonzöld futópólódtól. Hinni a szolis hostess-nek, amikor azt bizonygatja, hogy a csőcsere ellenére sem fogsz leégni. Bizalmat szavazni melír ügyben bármilyen fodrásznak, aki nem Gedeon bácsi maga, vagy aki nem fürtöske korod óta vágja a hajad. Ne felejtsd: az sem garancia, hogy arany áron dolgozik, legfeljebb egy alpakka szőr pulcsi áráért leszel Geri Haliwell a Spice Girls-ös korszakából.

Laczó Adrienn

Nyitókép: Shutterstock