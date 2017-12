Nagymestere vagyok a burjánzó jelzős szerkezeteknek, most mégis nehezen találom a szavakat. Tervezőként, divatrajongóként, életem egyik legnagyobb élményén vagyok túl, a párizsi Dior-ház 70. évfordulóját ünneplő, gigantikus kiállítás után.

Most persze legyinthettek, hogy mit kell úgy odalenni attól, hogy telepakoltak pár termet ruhákkal, de itt jóval többről van szó. Úgy vezetnek minket végig Dior életén, hogy a különböző életszakaszokban rejlő inspiráló témákat a ruhák mellé "állítják". Így mindenki érzékelheti, milyen momentumokból nyert ihletet a művész. Utazunk térben és időben, miközben szó szerint bejárjuk a Dior-ház kicsinyített mását.

A ruhák és az élet párhuzama Christian Dior a normand partok mentén fekvő Granville-ben született 1905-ben egy vagyonos vállalkozó család sarjaként. A nyugodt környezet és az elszigetelt világ jó terep volt a kreativitás szabadon eresztésére. Édesapja diplomata pályát szánt fiának, így Christian mérnöki aspirációit hamar elsöpörte a családfő. Ennek ellenére neves divatházaknak árulta skicceit zsebpénzért cserébe. Az iskola befejezése után megnyitotta saját galériáját a kubizmus, illetve szürrealizmus meghatározó művészeinek alkotásaival. Az akkor már ismertebb nevekkel vonzotta a nagyközönséget, többek között Picasso, Braque, Miró vagy éppen Matisse alkotásaival, és ebből támogatta a feltörekvő nemzedéket, beleértve például Salvador Dalít. Christian Dior a normand partok mentén fekvő Granville-ben született 1905-ben egy vagyonos vállalkozó család sarjaként. A nyugodt környezet és az elszigetelt világ jó terep volt a kreativitás szabadon eresztésére. Édesapja diplomata pályát szánt fiának, így Christian mérnöki aspirációit hamar elsöpörte a családfő. Ennek ellenére neves divatházaknak árulta skicceit zsebpénzért cserébe. Az iskola befejezése után megnyitotta saját galériáját a kubizmus, illetve szürrealizmus meghatározó művészeinek alkotásaival. Az akkor már ismertebb nevekkel vonzotta a nagyközönséget, többek között Picasso, Braque, Miró vagy éppen Matisse alkotásaival, és ebből támogatta a feltörekvő nemzedéket, beleértve például Salvador Dalít.

Gondolkodtatok már azon, hogy miért pont a szürke-rózsaszín színpár a Dior-ház meghatározó, mindig visszatérő árnyalata? Hát azért, mert a kis Christian egy olyan házban nőtt fel, amelynek púderes vakolata kontrasztban a szürke tetővel és ereszcsatornákkal beégett a tervező gondolataiba.

Szintén visszatérő elem a művészet. Hiszen nemcsak maga Christian Dior, hanem a Dior-ház őt követő tervezői is sokat merítettek kedvenc festőik alkotásaiból.

Ám a világháború szűkös és sötét évei után nem visszafogott eleganciára vágytak az emberek. Ezért Dior életet lehelt a divatba, visszahozta Párizsba a fényt és a csillogást, lefújta a port az addig eltakart nőiességről egy új formavilággal.

Fontos tudni, hogy sokan támadták is Diort a pazarló ruhaköltemények miatt. A feminista mozgalmak például tüntetést is szerveztek a ruhák "ellen", mivel az addigra kivívott függetlenségük korlátozásaként élték meg a fűzőket és hosszú szoknyákat.

Ő volt az első tervező, aki felismerte a "szettekben" rejlő erőt, és kiegészítő tervezőkkel karöltve, Dior márkanév alatt teljes outfitet kínált vásárlóinak. Természetesen emiatt is támadták, és az haute couture imázsának megcsorbításával vádolták. Persze lassan minden divatház rájött, hogy ez a jövő, és elindultak a Monsieur Dior által kitaposott úton.

Virágos mesevilág

Szintén gyerekkori emlékekből, az óriási kertjükben töltött pillanatokból táplálkozva tervezte meg a "virág nőt" (flower woman), ami a későbbiekben New Look néven lett ismert.

Kultúrák és szimbólumok

Dior a világ különböző kultúráiból is inspirálódott, mely színpompás költeményeiben is megnyílvánult. Nyitott volt a világ sokszínűségére, és ez meglátszik alkotásain is.

Christian Dior 1957-ben szívrohamban elhunyt. Közvetlenül halála előtt meghagyta, hogy asszisztense, az ifjú Yves Saint Laurent veheti át tőle a stafétabotot. A kiállítás felvonultatta a Diort követő tervezőket - így könnyedén össze lehetett hasonlítani a stílusokat, bár mindegyik különböző, mégis egy irányba halad, és őrzi a divatház hagyományait.

Dior vázlatait elnézve látszik, hogy a kevesebb néha több. Ezt az elképesztő szabászati tudást mutatja be a hófehér terem égig érő falain sorakozó baba áradattal, amelyek fehérben viselik a Dior-alapdarabokat.

És a finálé

Amikor már azt hiszed, mindent láttál, megérkezel a Dior-bálba, ahol a bálterem csillog a gondosan összeválogatott haute couture ruhák fényétől és az Oscar-gálák és filmjelenetek ikonikus darabjaitól.

Szinte nem volt olyan négyzetméter, amit ne tátott szájjal fotóztam és videóztam volna, egyszerűen itt minden nő úgy érezte magát, mint egy hercegkisasszony...

Csillag Zsuzsi- a Süel tervezője

Nyitókép: Shutterstock