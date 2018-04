Alapjában véve szupertartós termékeket használok bombabiztos technikákkal. Néha persze nem teljesen rendeltetésszerűen.

De én is ember vagyok, szóval a tenyeremre támasztom az orcám, könnyezek, zokogok, dörzsölgetem a halántékom, kipirosodok, fújom az orrom, és rágcsálom az ajkaim szélét. Ezek révén pedig sminkünk - ha tetszik, ha nem - igenis veszít a frissességéből.Tapasztalataim szerint más hozzáállást, technikát igényel a napközbeni javítgatás, mint a reggeli készülődés. Ügyelni kell az új rétegekre, textúrákra, és figyelembe kell vennünk a bőrünk napközben adódó változásait is. Ezekkel a gyors, egyszerű és személyre szabható tanácsokkal te is a felfrissülés királynője lehetsz!

Mire van szükséged?

Nem muszáj az összes reggel használt apróságot magaddal hurcolnod nap mint nap, bőven elég néhány kulcsfontosságú darab. Ezeknek a termékeknek a legszívmelengetőbb tulajdonsága, hogy "táskába dobós"-ok - én ezeket már csak így hívom. Bírják a gyűrődést, sokoldalúak, és rettentően praktikusak. Ezzel a mini készlettel könnyen visszaállíthatod a reggeli ragyogást, és felkészülhetsz az esti partira is!

"Táskába dobós" alapkészlet: - Kétféle korrektor: egy folyékony és egy sűrű. - Kompakt púder: jól jön majd benne a tükör! - Szemöldökceruza: a végén lehetőleg egy kis kefével ellátva. - Egy puha szemceruza és egy folyékony szemhéjtus: így tudsz játszani az állagokkal, és nagyon látványos szemsminket tudsz készíteni pillanatok alatt. - Szempillaspirál: mindig mehet még egy réteg! - Rúzs: akár visszafogott, akár élénk, mindig fogod tudni pirosítónak is használni. - Ajakbalzsam: örök must-have!!!

Üde bőr

Hatalmasat változtat a sminked összképén, ha szép és egyenletes a pofid, legyen szó akár lágyabb, akár erősebb sminkről. Ha kifényesedtél, itasd fel a felesleges faggyút néhány mattító lapocskával - vagy egy rétegeire szedett szalvétával -, majd mérd fel a bőröd állapotát!

Egy kevés korrektor mindenkit felfrissít. A folyékony változatból kerüljön egy kicsi a szemöldököd közé, alá, a belső és külső szemzugodba, az orrod és az ajkaid köré, illetve az álladra!

Mikor valaki rád néz, az arcod ezen részeit veszi észre legelőbb, így ezen a néhány területen nagyobbat tudsz varázsolni. Végül kenj egy kevés rúzst az ujjbegyeidre, majd ütögess egy kis színt az orcádra! A pirosítás tulajdonképpen az első számú tippem fáradt archoz.

Karakteres szemöldök

Ez egy kicsit váratlan terület, nem gondolná az ember lánya, hogy ezt is le tudja szenvedni magáról egy kávészünet alatt. Első lépésként mindig fésüld át a szálakat: ezzel az apró mozdulattal megnyitod a tekinteted, és fiatalosabb lesz az arcod.

A szemöldököd legmagasabb pontjának szánj egy kis figyelmet, finoman rajzolj be néhány extra szálat, ezzel egy kis színt és formát adva neki. A hiányos területeket ellenőrizd le, hátha szükség van egy kis pótlásra! Az én szemöldökömnek is vannak részei, amik hajlamosak elillanni...

Csábító tekintet

Ez a terület erősen függ attól, hogy mi a személyes stílusod, hogyan szereted festeni magad:

Ha nem szívesen használsz szemfestéket, akkor töröld át egy fülpiszkálóval az alsó szempillasorod, majd dobj fel még egy réteg spirált! A pillasorba hajlamos összegyűlni a korrektor, egy kevés szempillaspirál-maszat társaságában, amitől fáradtnak tűnhet a szemed.

Ha szívesen használsz szemhéjtust, akkor egyszerűen húzz még egy réteget: ezzel újra élénk lesz a szín, jobban kiemelve a szempilláid.

Ha az esti buliba menet meggondoltad magad, és füstös szemekre vágysz, akkor a gondosan bekészített szemceruzával csak kontúrozd körbe a szemed, majd finoman maszatold el a széleit! Akár még egy kis szájbalzsamot is bevethetsz az élek tökéletes puhításáért.

Mennyei mosoly

Túl nagy klasszikus, így muszáj volt a végére hagynom. Ha könnyedén kiszárad a szád, mindig koronázd a végeredményt egy kis balzsammal, és persze kerüld a matt textúrákat!

A technikát picit félretéve viszont sose felejts el rúzsozni! Nincs gyönyörűbb dolog egy rúzsát frissítő, magabiztos nőnél: merj bármikor színt varázsolni magadra! Tartsuk életben az ajakfestés mámorító hagyományát, kapjuk elő a púderünket a villamoson, és mosolyogjunk magunkra a tükör széléből!

Kellemes szépülést!

