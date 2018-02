Az egy dolog, hogy mindig a tornasor elején kellett állnom fekete dresszben. Viszont az, hogy kamaszkoromban nem volt olyan nadrág, amelyik ne bokalengető legyen, az tinédzser mindennapjaim óriási traumájának számított.

Egy kamasz számára nagyon nehéz elfogadni önmagát és megbékélni adottságaival. Nekem a magasságom volt az igazi mumus. 181 centiméterrel a föld felett igazi kihívás volt számomra az élet. Hányszor hallgattam, hogy "Húzd ki magad, olyan szép magas vagy!", "Ugye a hobbid a kosárlabdázás?", "Hogy neked milyen nehéz lehet párt találni..." Na, álljunk csak meg egy szóra!

Hosszú folyamat volt, míg megbékéltem a magasságommal. Sőt, már annyira megszerettem, hogy még igyekszem is hangsúlyozni az öltözködésemmel. ;)

Ide nekem a magassarkút!

Most hallom a felhördülést, hogy "Te jó ég, ennek elmentek otthonról!" De igenis a magassarkú tartást ad, és gyönyörűen formálja a lábat, a feneket. Nem várhatja el tőlünk senki, hogy mindezekről szó nélkül lemondjunk! Van persze 5/7/10 cm-es változata is, így mindenki a vérmérsékletéhez képest választhatja meg a sarok méretét. Én megmondom őszintén, 10 cm-es sarkakban járok a munkahelyemre, és higgyétek el, nagyon élvezem. :-)

Megalomán minták

Nagy felület-nagy minta, kis felület-kis minta. Ez az alapszabály. Vagyis a mostanában oly kedvelt printelt ruhák szinte minden verziója jól áll a magas lányokon. Legyen az a kedvenc városotok vagy épp az egyik kedvelt mesefigurátok, csakis nagyban gondolkodjatok!

Hosszú ruha, hosszú szoknya

Na, igen, ez az a ruhadarab, ami úgy fog állni rajtad, mintha rád öntötték volna. Hiszen legyen az estélyi ruha, egy lenge nyári szoknya vagy éppenséggel az álom esküvői ruha - egy magas lány ezerszer jobban fog tündökölni benne. Élvezd ki, és legyen minél több ilyen darab a gardróbodban!

Cullote/Capri nadrág

Végre nem kell azt nézegetni, hogy meddig ér az a fránya nadrág, hiszen most már vannak olyan fazonok, amelyek direkt a boka felett végződnek - és nem mellesleg nagyon trendi összhatást keltenek. A bokavillantás pedig igenis szexi (ezt már a Marie Antoinette is tudta)! :-)

A 75% az új 100%! ;)

Állandóan rövid a blézered ujja, mert nem találsz megfelelő hosszúságút? Két lehetőséged van:

A: felhajtod a meglévőt

B: veszel rövidebb, ¾-es fazont, véget vetve a kinőtt ruha fílingnek!

A lényeg, hogy odatereljük a figyelmet, ahova mi szeretnénk.

Égi érő lábak - combcsizmában

A combcsizma az idei tél egyik jolly joker darabja. És ennek te nagyon örülsz, hiszen a magas szárú csizma a hosszú combok legjobb barátja. De nagyon figyeljetek, hogy mivel kombináljátok, nehogy a közönségesség ingoványos talajára tévedjetek! A tanácsom: egy leggings és kötött, hosszú pulcsi kombóval igazán vagány összhatást tudtok kelteni.

+1 tipp

Bármit is vesztek fel, a lényeg, hogy szeressétek magatokat, legyetek tisztában az értékeitekkel, hibáitokkal! Fogadjátok el az adottságaitokat, és fordítsátok a saját javatokra, mert ha önazonosak vagytok, akkor higgyétek el, ez meglátszik a megjelenéseteken is! Igen... így 180cm felett is. ;)

Somogyvári Edit

Nyitókép: Shutterstock