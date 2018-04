Tavaszi cipők - avagy őrület a köbön!

Remélhetőleg most már tényleg vége a télnek, és elcsomagolhatjuk az unalmas csizmákat a gardrób legfelső polcára. A tavasz beköszöntével ismét bővíthetjük a cipőgyűjteményünket színpompás és igazán nőies darabokkal.

De hogy mik is az idei trendek? Azt most megmutatom!

Díszes pántok

A divathetek első számú kedvencei azok a pántos darabok voltak, melyek kövekkel, gyöngyökkel, csatokkal, virágokkal, rojtokkal vagy akár szegecsekkel voltak megspékelve.

Így most kiegészítőnket a lábbelinken viselhetjük!

Plasztik hatás

A kifutókon bemutatott akár teljesen plasztik cipők nem mondhatók kényelmes hétköznapi viseletnek... De hála az égnek, találhatunk olyan darabokat is, melyeken csak részben mutatkozik meg az átlátszó hatás. A sarkakon vagy a cipő oldalán megjelenő modern stílus igazán dögös tud lenni.

Sarok forradalom

Akik már elfáradtak a tűsarkúban való tipegéstől, azok örülhetnek, mert a rég elfeledett törpesarkak és oszlop cipősarkak most hódító útjukra indultak. Ezeket a darabokat a balerinák helyett is nyugodtan viselheted, akár elegánsabb vagy sportosabb szettjeidhez is.

Tipp: A színekben a pasztell árnyalatok még mindig őrzik vezető helyüket, de a szinte mindenhez passzoló jolly joker olíva is feltűnt a színen.

Telitalpon

A magasított talp ezúttal a sportos és kényelmes vonallal ér össze, ami nem jelenti azt, hogy slampos lenne. Sőt! Ez a fazon megnyújtja, karcsúsítja, szépen formázza a lábadat. A platform stílus már az idei szezonban nemcsak a szandálok, de a sportcipők világában is megjelent.

Csillogás a köbön

Amivel nem lehet mellélőni a 2018-as tavaszi-nyári szezonban, azok a csillogó topánok. A flitteres, köves, ezüst, arany darabok feltűnő kiegészítői lehetnek harmonikus szettjeidnek. Ha kedveled a nagyon extrém stílust, akár metálfényű színes darabokat is választhatsz!

Kivillanó zoknik

Bármennyire is furcsán hangzik, de a divatheteken is egyre elismertebb szereplőként kezelik a zoknikat. A boltok polcain már állatfigurás, köves, csipkés, necc bokazoknikat is találsz, melyekkel igazán megbolondíthatod megjelenésedet.

Nyitókép: Getty Images