Cipő etikett, avagy hogy NE csinálj magadból hülyét!

Megállt az iroda ajtajában, és csillogó szemekkel, reménykedve kérdezte tőlünk: "Na, így jó lesz?" A látvány döbbenetes volt.

Nemcsak azért, mert Rita - a hónapok óta hajléktalanként élő lány - hupikékre festette a szemhéját, hanem azért is, mert az adományként kapott ruhában és a saját surranójában egyszerre volt kirívó és esetlen - meg persze környezetidegen. A kolléganőmmel kedvesen, de határozottan javítottunk a végső outfiten, és sok sikert kívántunk Ritának az állásinterjúhoz (spoiler: sikerült neki!).

Azóta rendületlenül hiszem, hogy mindenkiben megvan az igény, a vágy a szépre - csak a szép mindenkinek mást jelent... Ám szerencsére vannak olyan irányelvek, amelyek segítségünkre lehetnek, ha nem tudjuk, hogy mi számít szépnek, illetve mikor mit "illik" viselni.

Egyesek persze szeretik felrúgni ezeket a szabályokat, de lelkük rajta, ha ettől érzik jól, kényelmesen, önazonosnak magukat. De azért akadnak olyan szabályszerűségek, amiket érdemes betartani - legalábbis ami a cipőket illeti. Mert bármennyire is elenyészőnek tűnhet az outfited szempontjából - például egy csodás szoknya vagy egy különleges szabású felső mellett -, sokkal nagyobb figyelem terelődik a lábbelidre, mint gondolnád.

Túl nagy, túl kicsi? Engedd el!

Hiába lettél szerelmes az adott darabba, ha nincs a méretedben, ne köss kompromisszumot! Egyrészt azért, mert feltűnő, ha nem passzol a lábadra, másrészt pedig azért, mert nem fogod benne jól érezni magad.

Mekkora sarkon állsz?

A helyes méretválasztáson túl a megfelelő sarokmagasság is fontos. Hiszen biztosan te is láttál már olyan nőt, akinek fantasztikus tűsarkú volt a lábán, csak éppen járni nem tudott benne. Hidd el, a kevesebb néha több, de ha mindenáron magassarkút hordanál, akkor gyakorold otthon a helyes viselését! Kivéve, ha "lámajárással" akarsz középpontba kerülni, mert akkor elég csak az esemény napján felvenni.

Sötét harisnya világos cipővel: megvan? Hát, ne legyen meg!

Azzal teszel igazán jót magaddal - és a pénztárcáddal -, ha beszerzel egy jó minőségű, 4-6 centis sarkú körömcipőt, zárt orrú szandált, esetleg bokacsizmát. Lehetőleg barnát, feketét vagy kéket, mert ezeket mindenhez fel lehet venni.

Persze, harisnyával. És persze, a bőrszínünkhöz leginkább illővel, nem pedig fehérrel. Ezeket - ahogy az egykori protokoll tanárom mondta - hagyjuk meg a kislányoknak, a menyasszonyoknak, és a száz éven felülieknek. Hát, kábé.

Ami szintén elengedhetetlen a színek kapcsán, hogy a lábbelid passzoljon a táskád árnyalatához. Nemrég viszont azt olvastam, hogy ez alól egy kivétel van: ha méregdrága retikülöd van...

Fogós kérdés következik...

Vajon mire való a strandpapucs? Szerencsére úgy nevezték el, hogy rögtön következtetni lehet a funkciójára - igen, igen: strandviselet céljából álmodták meg. Tehát sem érettségin, sem állásinterjún, sem esküvői vacsorán nem állja meg a helyét.

"A szabályok arra jók, hogy felrúgjuk őket!" - szinte hallom, ahogy sokan most ezt sziszegik... És igazuk is van. A szabályoktól mindig el lehet térni, csak viselni kell a következményeit is: vagy új divatot teremtesz, vagy kuncogós pletykák tárgyává válsz.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock