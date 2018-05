Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, mert a tej szuperjó - még a szépségednek is. Alkalmazása több ezer éves időkre nyúlik vissza.

A tejes praktikák bizony jót tesznek a bőrnek és a hajnak - erről a végzet nagyasszonya, maga Kleopátra tudna hitelesen mesélni. Az isteni származású fáraónő a legenda szerint 100 szamár tejével dúsította a fürdővizét, hogy a bőre csodálatos, alabástrom szépségű legyen. És valamit nagyon jól csinált, hiszen a halandó férfiak egytől egyig döglöttek is utána.

Ha te is szeretnél ellenállhatatlanul tündökölni, miközben csökkented a kőolajszármazékokkal dúsított kenceficék népszerűségét, tanulj tőle!

1. Rugalmas, puha hajfürtök

Pofonegyszerű (és beszerezhetetlen illóolajok sem kellenek hozzá): csak egy kis zsíros tej, amit hajmosáskor finoman beledörzsölsz a tincseidbe. A fejbőrt és a hajtöveket se hagyd ki, ugyanis a korpa okozta kellemetlenségek kezelésére is kiváló. Rendszeres használattal hamarosan gyönyörű, selymes hajzuhatagod lesz - elnehezítő, szilikonnal telepakolt hajbalzsamok használata nélkül.

2. Fürdőzz, mint az istenek földi helytartója!

Engedj egy kádnyi kellemes hőmérsékletű vizet, önts bele 2-4 liter zsíros tejet, majd lazíts benne minimum 15 percet! Az eredmény? Gyengéd, természetes ápolás a feszülő, könnyen kiszáradó bőrödnek. A kemikáliákkal telenyomott testápolókra nem is lesz szükséged egy ilyen fürdő után. Miután kipihented magad, villámgyorsan zuhanyozz le még egyszer, és nagyon óvatosan itasd fel a bőrödről a vizet egy jó minőségű törölközővel!

Tipp: Ha lubickolnál az élvezetekben, tegyél néhány kanál mézet is a tejes fürdőhöz! Mennyei lesz, imádni fogod.

3. Éleszd fel az arcod!

Keverj össze tejet annyi élesztővel, hogy egy sűrűbb, könnyen kenhető masszát kapj, majd melegítsd meg az elegyet - de vigyázz, ne öld meg az élesztőgombákat! Ha készen vagy, szép egyenletesen kend fel az arcodra! De a szem és száj körüli részeket hagyd ki! 15-30 perc elteltével langyos vízzel öblítsd le az arcod! Varázslatos hatással lesz a bőrödre, majd meglátod.

A tejnek akár a mindennapi arctisztításban is hasznát veheted: tegyél egy keveset egy vattakorongra, éstöröld át vele az arcbőrödet fürdés előtt! Hagyd rajta pár pillanatig, majd langyos vízzel mosd le! A száraz területeket puhává varázsolja, a zsírosabb részeken pedig csökkenti a bőr fényességét.

4. Házi testradír profiknak

Időközönként testradírra is szükség van: az elhalt hámsejteket pedig hatékonyan eltávolíthatod tej és kukoricadara keverékével. Annyi darát keverj hozzá, mintha tejbegrízt csinálnál: fontos, hogy pépes állagot kapj, amit könnyedén fel tudsz vinni a testedre. A bőröd csodálatosan puha és hálás lesz, hogy nem teszed ki egy újabb adag vegyszernek.

5. Sarkalatos pont

Nyáron elővesszük a szexibb szandáljainkat, és ezzel együtt rivardafénybe kerül a lábfej is. Mivel nincs lehangolóbb egy ápolatlan, repedezett rinocérosz sarok látványánál, időt és gondot kell fordítani erre a területre is. Pihentesd a lábadat kellemes lábvízben, majd reszelgesd le a megvastagodott bőrt! A rituálét langyos, tejes lábfürdővel fejezd be! Meglátod, az eredmény megéri a befektetett energiát.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock