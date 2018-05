Biztosan tudod, hogy egy divatos ruha nemcsak esztétikailag járul hozzá az előnyös megjelenéshez, hanem a kisugárzásodat is befolyásolja. Íme, egy-két apró fogás, amelyekkel még elragadóbb lehetsz!

1. Szexi fehérnemű

A fehérnemű fontos, még akkor is, ha nincs tervbe véve, hogy bárki előtt levetkőzz. Mert a többi ruhadarab kiválasztásakor mindig figyelembe kell venned, hová készülsz. Viszont egy csábító bugyi-melltartó párossal bármikor megőrizheted - még, ha rejtve is - a benned rejlő dögös, szexi nőt. Akkor is, ha visszafogott hivatali ruházatban feszítesz, vagy épp sportos cuccban nyomulsz.

Ne pusztán "vállalható" alsóruházatban járj-kelj, viselj bátran - akár minden nap - csinos, bombázó darabokat! (Kivéve persze, ha orvoshoz mész. Ilyenkor az áttetsző csipkecsodák helyett visszafogottabb bugyit és melltartót tanácsos választani...)

2. Próbálj ki új dolgokat!

Oké, hogy van egy kialakult stílusod, tehát tudod, hogy mi az, ami jól áll, és egyúttal kényelmes is. De érdemes arra is figyelni, hogy ne csak egyfajta irányzat szerint öltözködj. Értem, hogy vérbeli királylány vagy, ezért a finom, légies ruhák állnak hozzád közel, de néha mégsem árt erőt venni magadon, és mást is kipróbálni.

Egyrészt azért, mert merészségre és sokoldalúságra utal, ha időnként megleped a környezetedet - és saját magadat is. Másrészt, ha nagyon egysíkú az öltözködési stílusod, akkor idővel esetleg feszengeni fogsz más jellegű darabokban. Sportos típusként is hódíthatsz néha egy romantikusabb felsőben, és királylányként is válhatsz időnként dögös, farmeros csajszivá.

3. Figyelj a kiegészítőkre!

Sokan sajnálják az időt és az energiát, hogy fülbevalóban, nyakláncban, karkötőben is megtalálják az "igazit". Pedig egy jól választott ékszer sokat hozzátesz a rólunk kialakult képhez. Biztosan láttál már olyat, mikor egy csaj és a fülbevalója szinte "egyek", mivel a kiegészítő teljes mértékben tükrözi a viselője egyéniségét. Ez mindig jó benyomást kelt. Érdemes tehát megtalálni azokat, amikből az általad képviselt stílus és életérzés sugárzik. És persze hordani is őket!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock