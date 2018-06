Tele van az ékszerdobozod, de valahogy mégis "hazakerül"még plusz egy... meg még egy... meg még egy utsó darab...

De, hogy az idei szezonban ne csak unalmas, divatjamúlt csecsebecsék és sosem hordott ékszerek gyülekezzenek a polcaidon, megmutatjuk, mi számít most trendinek.

Minél nagyobb annál jobb!

Most elfelejtheted a visszafogott fülbevalókat, és feldíszítheted magad akár vállig érő függőkkel is. A kinézetet tekintve szabadjára engedték a képzeletet, geometriai formák széles tárházából válogathatunk - sőt, akár felemás darabot is vehetsz!

Tipp: Visszatértek a karika fülbevalók, természetesen ebből is a nagyobb változatok!

Nyakláncok egymáson

Egy nagyon laza stílus jött most divatba, melynek köszönhetően a nyakláncaid akár egymásra rétegezve is csünghetnek a nyakadban - akár dekoltázst kiemelő, akár köldökig érő változatban is!

Tipp: Idén felrúgták azt a szabályt, hogy arany és ezüst nem fér össze, így viseld őket együtt bátran!

Rojtok, madzagok, zsinórok

A divatheteken megfigyelhető rojtozás az ékszereknél is hódító útjára indult. Ezeket a darabokat aszivárvány összes árnyalatában megtalálod. Igazán trendi lesz tőle a megjelenésed!

Gyöngy kicsit másképp

Az ékszerek történetében régi időkre visszanyúló darab, mely most ismét középpontba került. Legyen szó fülbevalóról, karkötőről, nyakláncról vagy kitűzőről, minden telis-tele van gyöngyökkel. Idén válassz monumentális, feltűnő változatokat a szettjeidhez!

Viseld magadon a természetet!

Gyönyörű virágok, vagány állatminták és élénk gyümölcsök jelentek meg a kiegészítők között, melyek igazán frissítő hatást hozhatnak a ruhatáradba!

Tipp: Visszatértek a brossok! Nagyon aprócska részét képezik az outfitnek, de stílust adhatnak egy egyszerű blézernek is!

