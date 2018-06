Ki mondta, hogy a farmer-póló csak snassz lehet?!

Ha te is olyan lány vagy, aki a legnagyobb nyári melegben is legszívesebben farmert és pólót/topot kap magára, akkor biztos te is megkaptad már, hogy mennyire snassz ez a kombináció...

Pedig teljesen rendben van, ha ezt a két alapdarabot kedveled a legjobban, és ezeket hordod a legtöbbet. És nem kell egyáltalán unalmasnak lennie!

Mit vegyél még magadra?

Azt persze mindenki tudja, hogy egy bőrdzsekivel atom jól néz ki ez a kombó, de nyáron azért érdemes ennél kicsit lengébben öltözni.

Irodába

Egy blézer azonnal csinossá varázsolja az öltözetedet. Ha a munkahelyi dresszkód megengedi, akár dolgozni is járhatsz így.

Tipp: nyáron a tengerész stílussal - csíkokkal vagy tengerészkék, fehér és piros színek kombinációjával - biztosan nem tudsz melléfogni.

Farmer+farmer

A dupla farmer most igazán menő. Arra sincs már szükség, hogy a nadrágod és a farmerdzsekid egyforma árnyalatú legyen. Sőt, a legjobb, ha nem az! Melegebb estéken dzseki helyett elég egy farmering is.

Fesztiválra

Hihetetlenül romantikusan fogsz kinézni, ha egy lenge kimonóval toldod meg a szettet. Ha könnyen lepiruló, hercegnő bőröd van, feltétlenül javaslom ezt a megoldást. Bárhol megállja a helyét, mind divat, mind pedig praktikusság szempontjából.

Tipp: Nyári fesztiválokon pedig szinte kötelezőnek számít.

Favágószexuálisan

Ha nagyon lazára akarod venni, vesd be az elmúlt évek még idén is helytálló slágerét: a kockás inget!

Elő az extravagáns cipőkkel!

Egyszerű ruhához extra lábbeli dukál! Hajtsd fel a farmer szárát, vagy eleve válassz ¾-es fazont, és vegyél fel hozzá magassarkút! Ha nem bírod a sarkakon tipegést, keress bármilyen más feltűnő cipőt, akár sportcipőt is! A fémes, csillogó darabok igazán divatosak most, és biztos lehetsz benne, hogy a legegyszerűbb farmert is feldobják.

Egészítsd ki!

Senki sem marad észrevétlen, ha teleaggatja magát kiegészítőkkel. Persze ezt a hibát azért ne kövesd el, de nyugodtan használj egyet-kettőt!

Ha ruhadarabokból az egyszerűbbeket kedveled, egy statement táska ne hiányozzon a szekrényedből. Mindegy milyen, és mihez illik, a lényeg, hogy vonzza a tekintetet!

Köss a nyakadba egy kendőt, vagy dobj fel egy vékony sálat - igen, vannak nyárra való sálak is!

Egy egyszerű pólóhoz jól illik egy hosszú nyaklánc vagy egy vállig lógó fülbevaló. Ezeket semmiképp se hordd egyszerre! Inkább párosíts az egyikhez egy karkötőt vagy egy gyűrűt!

Inkább párosíts az egyikhez egy karkötőt vagy egy gyűrűt! Nyáron egy kalap lehet a megmentőd, ha a külcsín mellett a praktikusság híve is vagy. Egy rojtos táskával igazán hippis.

A napszemüveged, az órád vagy az öved is könnyen meghatározhatja az outfited. Az utóbbi egyébként is elég jól passzol a most menő, magasabb derekú farmerhez és a betűrt pólóhoz.

Alkalmazd a fentieket mértékkel, és teljesen jól elleszel egész nyáron farmerban és pólóban - anélkül, hogy túl egyszerűnek éreznéd!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Getty Images