A nyár beköszöntével elkezdődnek a kültéri események, kerti partik, grillezések és természetesen az esküvők is.

Mindig vágytam arra, hogy esküvőkre járjak, de végül rájöttem, hogy pénzügyi szempontból nem túl jó, ha mindig új ruhát kell venni - pedig valljuk be, új rucikat beszerezni azért nem annyira rossz, sőt... Hiszen nyári ruhából sosem elég, mert fel kell készülni több eshetőségre is:

például, ha mutogatni szeretnénk a bombasztikus testünket, amiért egész évben dolgoztunk.

vagy amikor mindenáron szeretnénk eltakarni magunkat, de közben marha meleg van, és mindenki falatnyi szerelésekben jár.

Ha pedig lakodalomra vagy hivatalos, még ezer és egy dologra kell figyelned, nehogy kellemetlen helyzetbe kerülj: mindenki tudja, hogy nem vehetünk fel se feketét, se fehéret, és a piros is kerülendő, mert az ugyebár a menyecske ruha színe. Ami pedig a legfontosabb: nehogy túlöltözd a menyasszonyt! De akkor mi az, amit szabad?

Mintás cukiságok

A virágossal sosem lőhetünk mellé, igazi nyári minta. Szofisztikált, de mégis különleges - ugyanez igaz a pöttyös és a csíkos alkalmi ruhákra is. Ám az utóbbi kapcsán ne feledd: a vízszintes vonalak kövérítenek, a függőlegesek viszont karcsúsíthatnak. A színekben viszont bátran elmerülhetsz.

Pasztell árnyalatok

Ha félsz attól, hogy túl rikító lennél egy élénkebb darabban, nyugodtan válogathatsz a pasztellszínű alkalmi dresszek között is. A halványabb, púderesebb színek egyébként is eleganciát sugároznak, ami megfelelő egy ilyen különleges alkalomra. Egy pasztell rózsaszín példányban például cuki kislány leszel - persze, csak ha nem egy miniruháról beszélünk... Jó választás lehet a sárga bármelyik árnyalata is: szintén igazán nyárias, és ragyogni fogsz benne, mint a napsugár.

Visszafogott csipke

Klasszikus stílus, ami szinte mindenkinek jól áll - bizonyos mennyiségben. De nem árt vele vigyázni: hiába tűnik egy csupa csipke ruha elegánsnak, ha felvéve úgy festesz benne, mint egy terítő, vagy mint egy bordélyházi pillangó. Természetesen nem mindegy, hogy milyen csipkemintázatról beszélünk, ahogy az sem, hogy mennyit mutat belőled. Ha egy mód van rá, akkor ne válassz olyat, ami anyagában és fazonjában is extravagáns: vagy csipkés, vagy különleges fazonú mellett voksolj!

Color blocking

Néhány évvel ezelőtt jött divatba, és nemcsak nagyon mutatós, hanem trükkös is. Olyan hölgyeknek ajánlott, akik nem feltétlen akarják közszemlére tenni a vonalaikat, de kreatívabbak szeretnének lenni a szokásos hosszított felső, kendő kombinációnál.

Valasinyovszki Lilla

Nyitókép: Shutterstock