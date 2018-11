Először csak egy nagyon színvonaltalan bulvárlapban jelent meg a "hatalmas szenzáció", aztán már egyre több lap foglalkozott a témával. Én meg nem értettem az egészet...

A hír az volt, hogy Rihanna milyen bátor/undorító/laza/igénytelen (médiumonként változott a megítélés), mert nem borotválta le a combján lévő szőke pihéket. Nem, nem a feketén göndörödő, vastag lábszőrről beszélünk, hanem alig látható pici pihékről. És amikor ránagyítottam a képre, tényleg mintha néhány pixel picit világosabb színű lett volna...

Most felháborodhatnék, hogy mi a következő, amit a szépségipar megkövetel tőlünk annak érdekében, hogy még több szőrtelenítő terméket tudjon ránk sózni. Jövőre kijön a homlokborotválás?! Mert megsúgom: ott is vannak pici pihék... MINT MINDENHOL AZ EMBERI TESTEN!

De mindegy is. Én már feladtam, hogy a szépségipar agymosása ellen küzdjek. Szóval csak mellékesen szeretném megemlíteni, hogy Marilyn Monroe ma daginak és plöttyedtnek számítana, akit minden modellügynökség körberöhögne. És a szemöldök trendek sem azért változnak évről évre, mert minden év január elsején tömegesen világosodnak meg nők, hogy a tavalyi ív már nem szép.

Hanem okos marketing szakemberek reklámokon és infuencereken keresztül beültetik a tudatalattinkba az igényt.

Egyszerűen a sok inger hatására összekapcsolja az agyunk az irigylésre méltó életmódot a vastag szemöldökkel - és tádám, mi is egyből olyat akarunk! Mivel egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy szembemenjek a világgal, nyilván én is komoly összegeket költök szőrtelenítő termékekre, szemöldökfesték is lapul a táskám alján, és vadul fogyózom, ha elérem a "Marilyn alkatot".

A videó a végére nyilvánvaló túlzásba esik, de azért elgondolkodtató...

Ám valószínűleg öregszem, mert van pár dolog, amit nem vesz már be a tudatalattim, akkor sem, ha a fene fenét eszik:

1. A naracsbőröm is én vagyok!

Bevallom, engem nem zavar a naracsbőröm (oké, nem is szeretem). Ám egyetlen okból takargatom a fenekem a strandon, amikor lángosért sétálok: mert zavar, hogy mások ezen témáznak. Nem mintha nagyon felzaklatna, hogy Fuxos Feri és a haverjai félhangosan megállapítják, hogy "Nézd már, milyen jó csaj lenne, ha nem lenne csipkés a segge!" De bevallom, kb. 2 másodpercre kizökkenek ilyenkor a lelki békémből. És ez bizony megtöri az idilli, nyaralós hangulatomat, szóval inkább a kendő. Viszont büszkén jelentem, nem csak magammal vagyok ilyen elfogult. A nagy celeb leleplezéseket sem értettem soha, amikor egy paparazzi képen pirossal bekarikázzák, hogy lám-lám, Paris Hiltonnak is van 2 centi narancsbőr a combján...

2. Brezsnyevi szemöldökök

Mondom, végül engedtem a nyomásnak, hogy most a "karakteres arc" a trend, és ezért rá kell kicsit segíteni barna szemhéjpúderrel a szemöldökünkre. Most nem mennék bele, hogy akinek eleve karakteres az arca, az hova pingálja még a szemöldökét... De kérem alássan, azt viszont tényleg magyarázza már meg valaki, hogy mik ezek a rettenetek, amiket nők a szemük fölé varázsolnak! Mintha húznának egy vonalat lakkfilccel, amitől nemcsak úgy néznek ki, mint egy transzvesztita, de még természetellenesen egybefüggő is lesz az az elhízott hernyó, ami a szemük fölött kúszik. Már mindent el lehet nekünk adni?

3. Színes karmokról álmodom...

Egy ápolt női kézen lévő igényesre lakkozott köröm tényleg csábítóan szexi tud lenni. De csak akkor, ha viselője amúgy is igényes, nőies - melyhez manikűrje csak extraként párosul. Na, ebből lett az, hogy nevetséges formájú karmokat reszeltetnek maguknak nők, és azokra kicsi, de annál giccsesebb műalkotásokat festenek. Nem mondom, néha lehet poénos egy bohókás minta. De az, hogy ma már ferdén néznek rád, ha nem kérsz a manikűrösödtől egy kis Mona Lisát STRASSZOKBÓL KIRAKVA...

Hát nem tudom... Azokat a nőket meg pláne soha nem fogom megérteni, akik fontosnak érzik, hogy látványosan, időt és pénzt nem kímélve tunigoltassák a körmeiket, ám arra valahogy nem marad kapacitásuk, hogy a testük maradék 99%-ával is törődjenek legalább egy kicsit.

+1 És csak nem bírom ki: a szőr...

Mint kifejtettem: ne őrüljünk már meg! Persze, ha valakit azzal vert meg a sors, hogy meglepő helyeken is vastag fekete szőr borítja, akkor érthető, hogy igyekszik makulátlanul eltüntetni mindenhonnan. De azok, akiknek Rihanna szintű pici pihék nőnek a combjukon vagy a karjukon (és persze minden más testrészükön, a homlokukat is beleértve), ne érezzék már kellemetlenül magukat, mert nem sikamlós korcsolyapálya az egész testük!

És legkomolyabban kérek minden nőt: ha meglát egy bulvárlapban egy négyszázszorosra felnagyított képet, melynek tanulságaként megállapítható, hogy Jennifer Lawrence borotválás közben kihagyott 4 (azaz négy) darab szőrszálat a bokáján, mikor a vörös szőnyegre készülődött, csak legyintve lapozzunk tovább!

És akkor még az intim "Barbi punci" plasztikáról, meg a plasztik "gumilabda" cicikről szót sem ejtettem...

