Lépj már túl az unalmas bőr- és ballonkabátokon!

Milliószor ismételgetett mondat: "Basszus, véget ért a nyár, beköszöntött az ősz" - és tényleg. Vége a szandál és lenge ruha kombó időszaknak, így érdemes előkeresned az őszi szettjeid darabjait. De ha már meguntad a tavalyi fazonokat, és mást is hordanál a feketén kívül, akkor eljött a te időd!

Sajnos azt tapasztalom az őszi kabátmustrák kapcsán, hogy sokan csak a fekete bőrkabátig/ballonkabátig jutnak el. Pedig ennél jóval több fazonnal, formával és színnel bővítheted a ruhatáradat. Mivel egy rosszul kiválasztott kabát az egész outfitedet elronthatja, így érdemes utánajárni az idei trendeknek és kombinációknak.

Nem és nem! El kell, hogy szomorítsalak: egyáltalán nem igaz, hogy a kabát úgyis mindent eltakar. Abban is ugyanúgy látszik az alakod - sőt, sokan pont abba a hibába esnek, hogy túl sokat takarnak el magukból, mintha rejtegetniük kellene valamit. A kabátok esetében is igaz, hogy egy jól kiválasztott fazonnal optikailag finomíthatsz a vonalaidon, így hangsúlyozhatod a legelőnyösebb testrészeidet.

A tweed puhasága

Ez a típus az idei kifutók nagy kedvence lett, puha gyapjú, vagy akár kasmír anyagösszetétele miatt. Nagy előnye, hogy elegánsan és sportosan is ugyanúgy hordható, így univerzális darabja lehet a gardróbodnak. Ha igazán trendi szeretnél lenni, válaszd a hatalmas zsebekkel díszített típusokat! - De azt tudd, hogy ezek a típusok inkább a magas lányokon mutatnak igazán jól.

Kattints a galériára:

Hosszított fazonok

A klasszikus ballonkabátok mellett most hosszított fazonú blézerkabátokat is találhatsz, melyek modern és üzleties hatást kölcsönöznek. A megszokott színek mellett pedig kockás variációk is kaphatók, ami igencsak egyedinek tekinthető a sok unalmas árnyalatú darab között.

Tipp: Ha gombokról van szó, vagy kétsorosat válassz, vagy olyan fazont, amin egyáltalán nincs gomb!Kattints a galériára:

Szigorúan csak műszőrme!

A pihe-puha műszőrmék fellelhetők mellényeken, kardigánokon vagy kabátokon is. A tervezők igazán elengedték a fantáziájukat, és nem fukarkodtak az árnyalatokkal sem: idén ősszel a szivárvány összes színében válogathatsz. Ha túlzásnak érzed a teljes kabáton megjelenő szőrt, akkor válassz csak apró részletekben felbukkanó változatot.



Kattints a galériára:

Capek világa

Ez valójában egy ujj nélküli poncsó, ami egyszerűbb, letisztultabb mintákban lehet igazán sikkes és nőies. De ha bevállalósabb állatmintákat (zebra, tigris, leopárd) választasz, igazán vadóc hatást is kelthetsz.

Kattints a galériára:

Fényes csillogás

Az igazán merész változatokat kedvelőknek is előrukkoltak valamivel: megszülettek a szatén hatású, metál fényes, vagy akár flitterekkel díszített darabok is. Ezek a típusok annyira feltűnőek, hogy ajánlatos egyszínű, lehetőleg minta nélküli kiegészítőkkel és ruhával párosítani.

Kattints a galériára:

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: