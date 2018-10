9 ok, amiért a cipő a nő legjobb barátja!

Marilyn Monroe arról énekelt, hogy a gyémántok a lány legjobb barátai. Nem értek vele egyet. Szerintem ugyanis a cipő a lány legjobb barátja...

1. Ugyan ki vesz magának gyémántokat?!

Drága ékszereket általában kapni szoktunk, egy-egy nagyobb ünnep vagy esemény apropójából. Egy pár cipővel viszont bármikor meglepheted magad. Nem kell várnod egy különleges alkalomra - egy új cipőre mindig akad jó alkalom, semmi furcsa nincs ebben.

2. Kevesebb kiadás, nagyobb elismerés!

Egy csinos cipő még egy drága ékszernél is jobban mutathat rajtad - és a bankszámlád is jobban örül neki. Ráadásul cipőből könnyedén hozzájuthatsz olyan feltűnő darabokhoz is, amik sokkal nagyobb elismerést váltanak ki az emberekből, mint egy csillogó kő. Például egy szexi magassarkú olyan sikkes mozgásra ösztönöz, ami mindenkinek felhívja a figyelmét.

3. Mindenki megtalálja álmai párját!

Szép cipőket bármilyen stílushoz találni. Nem kell sem elegánsnak, sem kifejezetten nőiesnek lenned ahhoz, hogy megtaláld a stílusodnak megfelelő szépséget. A húgom például a különleges sportcipők szerelmese. Én pedig... nos, én mindegyiké. :D

4. Segít karbantartani az alakodat!

Sokkal jobb ajándék a drágakőnél, mert egy cipő még a fenekedet is formázhatja. A megfelelően megválasztott sarokmagasság szép vádlit és feszesebb feneket kölcsönöz, ráadásul javítja a tartásodat is. Egy gyémánt maximum a nyakizmaidat erősítheti, ha akkorát választasz, mint egy hegyomlás. :D

5. Ez a legjobb kifogás!

Ha nincs kedved valamihez, egyszerűen ráfoghatod, hogy nincs hozzá megfelelő lábbelid. Ha például nem rajongsz a sportokért vagy a szabadtéri programokért, akkor érkezz minden eseményre magassarkúban! Így nem kell sokáig magyaráznod, hogy miért hagyod ki a spontán kirándulást vagy a kerti party-n kialakuló mini focimeccset. :D

6. Megmentheti az outfited!

Vannak olyan reggelek, amikor egész egyszerűen semmi kedved azzal foglalkozni, hogy mit veszel fel. A jó hír, hogy öltözhetsz tök slamposan is, ha a cipőd rendben van. Így nem igénytelen leszel, csak baromira divatos. Tartsd elöl az egyik legjobb pár cipődet ezekre az esetekre, hogy rögtön a kezedbe akadjon!

7. Semmi macera!

Bizonyos ruhadarabok akkor szépek, ha kivasalva viseled őket. Sokaknál ez még a frizurára is igaz. De a cipők világában nincs ilyen! Egy cipővel alig van macera - kivéve, ha különleges anyagból készült.

8. A női lélek hű társa!

Nincs olyan levertség, rosszkedv vagy pillanatnyi önbizalomhiány, amit egy cipő meg ne oldana. Csak felveszed, belenézel a tükörbe, és megállapítod, hogy baromi jól néz ki rajtad. Máris jobb, ugye? Én egy stresszes napon rengetegszer nézegetem a lábamat. Jó tudni, hogy valami még ilyenkor is szuper.

9. A gardrób ura!

A cipők fontosak az életünkben. Ők tartják fenn ugyanis a gardróbunk körforgását. Hiszen az új cipőhöz ruha kell, az új ruhához pedig cipő. És akkor a táskákról még nem is beszéltünk. Hát mi lenne velünk cipők nélkül?!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock