Valld be őszintén: hányszor fordult elő veled, hogy a harmincadik ruhadarabot magadra aggatva, sírás közeli állapotban álltál a próbafülke tükre előtt, és vakartad a fejedet, hogy mi lehet a gond?

A szabás rendben van - vagy inkább elmegy -, a méret ok, és a fazon is illeszkedik a stílusodhoz. A színt is imádod, de mégis, hiába nézed magad, nem jön a nirvána, nem zengenek dicshimnuszt az égiek. Aztán, mikor tele lesz a puttony, akkor felkapod az "elmegy kategóriás" darabokat, fizetsz, és távozol. Ideális esetben párat beépítesz belőlük a ruhatáradba, a maradék pedig a ruhásszekrényed dekorációja lesz. A másik lehetőség pedig az, hogy ott hagysz mindent feldühödve, és kiviharzol üres kézzel az üzletből.

Mindenkinek van a környezetében minimum egy férfi és/vagy nő, akinek a megjelenése mindig kifogástalan, sugárzó, valóságos "atyaúristen", ami minden szempárt odavonz. Mikor elhalad melletted, ezerrel kattogni kezdesz: ő vajon miben más? Mitől olyan tökéletes?

Hisz neked is van hasonló ruhadarabod, te is gyakran viselsz ilyen színeket, mégis szürke kisegérnek érzed magad bennük - és sosem kapsz ekkora figyelmet. Ha olykor meg is dicsérik a megjelenésed, egy közepesen közömbös "csinossal" szúrják ki a szemed.

Kíváncsi vagy a titokra? Nem, nem a külsőségekben keresendő a válasz, hanem egy roppant egyszerűnek tűnő, belső erényben: ösztön. Ráérez, hogy mely színek, mely árnyalatok emelik ki legtökéletesebben az adottságait, és arra is, hogyan kombinálja ezeket a megfelelő szabással, kiegészítőkkel.

Ez az ösztönösség velünk születik, de gyakran a ránk zúduló információs áradat - szülők, iskola, trendek, etikett stb. - hatására elnyomjuk, és csak keveseknek adatik meg, hogy felnőtt korukra is élénken bennük buzogjon. Viszont van egy jó hírem: tanulható!

Borhi Cecília színtanácsadóval beszélgettem a témában, és be kell valljam, ha volt is bennem bármennyi kétely a színek befolyásával kapcsolatosan, azonnal elillant, amint előkerültek azok a bizonyos színes kendők.

"Egy színtanácsadó leghatásosabb eszközei határozottan a színes kendők. Ezekkel tudom a legtökéletesebben érzékeltetni a vendégeim számára, hogy mekkora hatása van egy-egy árnyalatnyi különbségnek a megjelenésükre. Az interneten ma már rengeteg információ megtalálható a különböző alkat- és színtípusokkal kapcsolatosan, azonban ezek a tudásanyagok az esetek többségében tévesek vagy hiányosak. Így nem ritka, hogy egy ügyfél azért fordul hozzám, mert elveszettnek érzi magát, és nem érti, mit csinál rosszul.

Először is fontos tisztázni, hogy nem csupán a 4 fő színtípus létezik, hanem összesen 12 - az altípusokkal együtt -, amik nagyban befolyásolják azt, hogy egy bizonyos színnek mely árnyalata illik leginkább az adott személyhez.

Hogy egy konkrét példával éljek: a tavasz típusoknak remekül állnak az élénkzöld színek, azonban az altípusuk határozza meg, hogy pontosan mely árnyalatok. A tavasz-tél típusok esetében akkor érhető el igazi katarzis, ha élénk, például fűzöld árnyalatot választanak, melynek meleg ragyogása van."

Természetesen ez még nem minden, hiszen, ha ennyire egyszerű lenne a dolgunk, nem épülne külön szakma e köré, és nem kapnál hisztirohamot olykor a kupacokban álló ruhatárad felett. Számtalan további tényező van, amit szem előtt kell tartani ahhoz, hogy elérhesd a már említett "atyaúristen" hatást.

"A szín- és stílustanácsadásban is léteznek aranyszabályok, melyeket minden esetben igyekszem betartatni a vendégeimmel. Ilyen például: arc közelében kizárólag a saját színtípusunknak megfelelő színeket viseljük, és attól távolodva variálhatjuk a szettet más árnyalatokkal is.

Én mindig azt javaslom, hogy ha van egy kedvenc színed, ami nem tartozik a színtípusodba, akkor viseld azt nadrágként, esetleg cipőben, vagy más kiegészítőben, ami nem az arcodhoz közel helyezkedik el. Erre azért van szükség, mert minden színtípus alap ismertetőjegyei az arcon a legerősebbek: a szemek színe, a hajszín, a bőrtónus, az ajkak színe és társaik - így itt a legfeltűnőbb a hibás színválasztás is."

Szuper! Tehát, ha szeretnéd elérni, hogy a te megjelenésed is az "atyaúristen" kategóriába tartozzon, érdemes időt és energiát szánni arra, hogy megtaláld a megfelelő színárnyalatokat, és megtanuld őket az aranyszabályoknak megfelelően viselni.

Nyitókép: Shutterstock