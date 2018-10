A social media korában konkrétan másodpercek alatt születnek, terjednek, tetőznek és halnak el trendek. Soha nem ért minket ennyi vizuális inger, mint manapság.

A bukfencező mosómedvék, az Oreós sajttorták és az aznapi inspiráló asztrológiai üzenetek után nagy valószínűséggel egy smink videóval is szembe találjuk magunkat.

Feltűnt neked, hogy szinte az összesben ugyanaz történik? Highlighterrel kevert, indokolatlanul magas fedésű alapozó, száz lépésben elkészített, lézervágott szemöldök. Halántékig érő tusvonal, hatalmas műszempillák, krétapor állagú matt rúzs - majd elektronikus zene és pózolás. Kész is a remekmű: lájkold, oszd meg, mentsd el és taggeld be a barátaidat! Pont, ahogy a többi ezer ilyennel is tetted...

Azért ez egy kicsit vicces, nem? Mondjuk, minden kornak megvan a maga divatja... Gondolkoztál már azon, hogy fogunk visszatekinteni a 2010-es évekre? Hogyan képzeljük majd el a mai kor átlagos nőit? Milyen ruhát viselnek, milyen a hajuk, a sminkjük? Vajon megmosolyogjuk őket? Cikik lesznek azok a képek, amiket most nagy gonddal készítünk? És mi a helyzet veled? Olyan nő vagy, amilyenre az előbb asszociáltál? Csak kérdezem. Merthogy ez az egész egyáltalán nem kötelező...

- Nem muszáj bármit is kezdeni a szemöldököddel: megnöveszteni, gyantáztatni, befesteni, ceruzával behúzni, zselézni, masszírozni, verset szavalni neki. Ha elégedett vagy vele, vagy csak simán nem érdekel, akkor nyugodtan hagyd a témát!

- Nem muszáj kötelezően aszalódni a napon vagy a szoláriumban, hogy lebarnulj. Esetleg tavasszal barnító krémmel kenni a lábad és a karod, mert valaki szerint "ciki", ha fehér vagy. Minden bőrszín csodaszép.

- Nem muszáj unikornis színűre festetned, vagy ezerszer leszívatnod a hajad, órákat ülnöd a fodrásznál, és minden nap tökéletesen belőnöd a frizurádat. Sőt, igazából semmilyen színűre nem kötelező befesteni a hajad, ha szereted a saját színét. (Ezt nehezen, de én is megtanultam...)

- Nem muszáj feltöltetni az ajkaid vagy az arcod. Idegen anyagot rakatni a testedbe egy tökéletesebb (Insta)profil reményében. Egyáltalán, mi a tökéletes? Szerinted pár év múlva is ugyanez lesz a szép?

- Nem muszáj feszülős ruhákat hordanod. Kényelmetlen, nyúlós anyagoktól még senki nem érezte magát szebbnek. A szexi darabokból is van kényelmes változat, hidd el! Hallgass a saját megérzésedre és stílusodra...

- Nem muszáj divat diétákat folytatnod. Méregdrága alapanyagokat, fűszereket venned, amiket a pár hét múlva történő drámai bonbonevés után sosem használsz. Természetesen az egészség fontos, de nem feltétlen a chia mag és kombucha közötti polcon találod meg. Hallgass a saját testedre, és figyeld meg a reakcióidat a különböző ételekre!

- Nem muszáj temérdek sportcuccot vásárolnod, és edzőterembe járnod. Nem a

guggolásoktól vagy a hashajtó tea fogyasztásától leszel fitt és kiegyensúlyozott. Rengetegféle mozgásforma van, amiben kellemesen kiizzadhatod magad. Pattanj biciklire, sétálj nagyokat az erdőben, vagy járj el futni a Duna-partra!

Természetesen szabad a trendeket követni - csak sose felejtsd el, hogy nem kötelező! Ne hagyd, hogy bekebelezzenek a divatbibliák, a felkiáltójelek, a kuponok, a színes hirdetések vagy az alacsony önértékelésű barátnőid! Egy a lényeg: ha nem tetszik, ne csináld!

Kellemes önazonosságot!

Nyitókép: Shutterstock