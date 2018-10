A tűsarkú alkalmi cipőkkel úgy vagyok, mint a paraszt bácsi az állatkerti zsiráffal: "Szép, szép, de otthonra nem kéne."

Megcsodálom őket a boltban, hisz egy-egy darab olyan, akár egy műalkotás, és tényleg minden nőnek meg tudja dobogtatni a szívét A CIPŐ. Akkor is, ha egyébként sosem venné fel. Eljátszol a gondolattal, elképzeled magad benne, lelki szemeiddel látod, ahogy egy pillanat alatt a végzet asszonyává válsz, aztán visszateszed a polcra. Mert nincs meg benned az a mazochizmussal fűszerezett hiúság, ami a kasszáig vinne.

Volt egy főnökasszonyom, aki folyton tűsarkút viselt. Sosem láttam másban, és csak miatta hiszem el, hogy léteznek olyan nők, akik este hazaérnek, és nem rúgják a cipőt a lakás másik végéig, ahogy én. Hanem még a vacsorát is magassarkúval a lábukon főzik meg. Vagy azt, hogy a bűnügyi sorozatok nyomozónői minden epizódban olimpiai bajnokokat megszégyenítő sprinteket nyomnak 12 centis sarkakon. Macskakövön.

Abban is biztos vagyok, hogy csak az ultranőcissé varázsoló cipő tehet arról, hogy az évadzáró epizódokban - ezek az addig vaslogikával rendelkező nyomozónők - elkezdenek úgy viselkedni, mint egy raklapnyi bakfislány. És olyan idegesítően hülye helyzetbe hozzák magukat, hogy úgy érzed: örökre lemondasz a sorozatokról - és a cipőkről is.

De nem lehet, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor nincs más választásod, alkalmi cipőt kell húznod a jobb sorsra érdemes lábaidra. Megfogadod a tanácsokat, amit az ilyen szempontból edzettebb nőtársaid adnak, vagy amit a neten olvasol, és késő délután mész el cipőt venni, amikor már eléggé bedagadtak a lábaid az egész napos használattól.

Az eladó nagyon készségesen segít: eleinte még olyan szavakkal dobálózik, mint a platform, vagy a pinup. De miután látja rajtad, hogy teljesen amatőr vagy a témában, csak a kezedbe nyom egy klasszikus fekete darabot, és azt mondja, amit megértesz: "Nem fog fájni!"

Ám nyomban villogni kezd a fejedben a piros lámpa, hiszen pontosan ezt mondja a fogorvosod is minden alkalommal. Sőt, a műszaki bolt eladója is ezt mondta, amikor megvetted életed első epilátorát. Egyik sem volt igaz! De te megpróbálsz tűsarkúban is biztosan állni a realizmus talaján: fájni fog. Ez biztos. Ám van rá mód, hogy amennyire lehet, minimalizáld a traumát...

Minden fejben dől el!

Koncentrálj a pozitív dolgokra: arra, hogy a magas sarok milyen csodásan kiemeli a vádlidat, hogy az egész testtartásodat nőiessé teszi, és széppé varázsol. Ilyenekre gondolj, és ne arra, hogy Dr. House eltörte a kezét, amikor fájt a lába, hogy az egyik fájdalommal kioltsa a másikat...

Törd be!

Mielőtt élesben használnád, viseld otthon! Ne csak egyszer, több alkalommal vedd fel! Így hozzászoksz a cipőhöz, és ahhoz a gondolathoz, hogy tíz perc aktív járkálás után negyvenféle módon tudnád elpusztítani az univerzumot ezzel a lábbelivel.

Ragtapasz

Ragaszd össze a harmadik és negyedik lábujjadat! Közben szóljon a Rocky betétdala: "Eye of the tiger".

Betét

Használj memóriahabos talpbetétet! Nagyon fontos, a világ egyik legjobb találmánya. Lapos sarkakhoz is.

Megfelelő táska

A cipőhöz megfontoltan válassz kiegészítőket! Fontos például, hogy a táska és a cipő színei harmonizáljanak - a táska pedig akkora legyen, hogy elférjen benne az életmentő balerina cipő.

Ha ezt a néhány tanácsot megfogadod... a lábad akkor is fájni fog. De megnyugtathat a tudat: te mindent megtettél annak érdekében, hogy szebbnek lásd a csillagokat, amik a fájdalomtól táncolnak a szemed előtt...

Nyitókép: Shutterstock