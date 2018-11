Az igazi hideg beköszöntével sokszor azt sem tudja az ember, mit húzzon még magára, hogy ne fagyjon kockára.

Arról nem beszélve, hogy a kötött pulóverek, pufi kabátok és meleg sapkák rétegei között is igyekszünk minél stílusosabban kinézni. Jó hír, hogy akár egyetlen sállal is javítani tudsz a legunalmasabb szetten is!

A sálakban az a jó, hogy óriási a választék: végtelen méret, anyag, szín és minta létezik, így könnyű megkoronázni vele az outfited. Lehetsz elegáns, vagány vagy bohém, a lényeg: találd meg az összhangot. Mutatom, hogyan!

1. Végtelenbe futó sálak

Ha csak hanyagul átvetsz a nyakadon egy hosszú sálat, igazán lezser összhatást érhetsz el vele. Viszont ha az elegánsabb vonalat képviseled, akár egy cuki masnit is köthetsz belőle - vagy egyszerűen csak dobd át a vállad felett, és hagyd, hogy dívásan omoljon le a hátadon!

Tipp: Minél hosszabb a kendő, annál többféleképpen tudod megkötni vagy akár a lábszáradig is leérhet, hiszen az is divatos!

Kattints a galériára:

2. Luxus hatás

Hullámzóan, de mindig elő-előkerülnek a műszőrmék - így van ez idén is. A nők régebben is előszeretettel viselték az ilyen típusú sálakat, melyekkel igazán nőies, kifinomult megjelenést kölcsönözhettek maguknak. A széles választéknak köszönhetően azonban már többféle stílushoz is passzolhat egy szőrmés sál: színben harmonizáló szettekkel viselve elegáns lehetsz, míg feltűnően más színekkel/mintákkal párosítva bohém hatást érhetsz el.

Tipp: Ha igazán különleges alkalomra mész, tűzd meg brossokkal a nyakadnál!

Kattints a galériára:

3. Puha ölelés

Amikor már tényleg a végét járod, és lefagytál a hidegben, burkold be magad egy óriási, puha sállal! Olyan érzés, mintha egy takaróval ölelnéd körbe magad - ráadásul idén kifejezetten divatosnak számítanak a túlméretezett, puha anyagok.

Tipp: Vigyázz, ne kombináld vastag, pufi kabáttal, mert a kettő együtt optikailag több méretet is nagyíthat rajtad.

Kattints a galériára:

4. Kockák, kockák, kockák!

Egyszerűen most nincs olyan ruhadarab, ami ne mutatna jól kockás változatban. Ha nincs

kedved sokat gondolkodni öltözködés közben, és csak a fekete ruhádig jutottál el, csak dobj rá egy kockás sálat. Hidd el, ennél trendibb nem is lehetnél!

Tipp: Ha maradt még egy kis időd, kösd meg a derekadon egy övvel, és már indulhatsz is!

Kattints a galériára:

5. Körsál

Az egyik legpraktikusabb a sálak között, hisz a kabátod gallérjaként, vagy akár kapucniként is szolgálhat. Változatosan viselhető, és azok számára is jó megoldás, akiknek nincs kézügyessége a sálak megkötéséhez: csak egyetlen hurok, és már kész is!

Tipp: Próbálj minél természetesebb anyagból készült kendőt választani, ami nem irritálja a bőrödet!

Kattints a galériára:

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: reserved.com/mango.com