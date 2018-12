Vannak, akik szerencsések, és gyönyörű a bőrük, akár a babapopsi - mindenféle erőfeszítés nélkül. Aztán vannak olyanok is, akiket kamaszként elborítanak a ragyák, de felnőtt korukra olyan szép bőrük lesz, mintha az egész meg sem történ volna. Sajnos én nem tartozom közéjük...

Próbáltam mindent: extrém drága csodakrémeket, kezeléseket, természetesen voltam bőrgyógyásznál is, de minden csak ideig-óráig jelentett megoldást. Aztán belefutottam a YouTube-on egy lány videójába, aki a saját történetén keresztül próbált jó tanácsokat adni másoknak. Ezek közül néhányat én is kipróbáltam, és egy év távlatából állíthatom: ha nem is makulátlan a bőröm, de kezdek elégedett lenni az eredménnyel.

1. Tudom, uncsi: de a táplálkozás tényleg számít!

Ezt korábban is sokszor hallottam, de elengedtem a fülem mellett - mivel már évek óta jó minőségű, túlnyomórészt bio élelmiszereket fogyasztottam, és súlyproblémáim sem voltak. Csakhogy az esetleges ételérzékenységet nem vettem figyelembe.

Az első fontos lépés a "gyógyulás" útján az volt, hogy csináltattam egy ételintolerancia tesztet, amiből kiderült: tojásfehérje és tejfehérje érzékeny vagyok. Úgyhogy 2018 január óta nem fogyasztok sem tejet, sem tojást.

2. Milyen ágyneműben alszol?

Az ágynemű - különösen a párna - nagyon fontos. Hiszen mennyit alszol? 6-8 órát? Közben a arcbőröd folyamatosan a párnához ér. Nem mindegy, miből van a párna töltete, hiszen akár arra is érzékeny lehetsz. Ráadásul magát a párnát is mosni kell 1-2 hetente,nem csak a huzatot - de nem mindegy, hogy mivel.

A rajta maradt mosószer és öblítő ugyanis irritálhatja a bőrödet. Én jelenleg gyerekeknek való hipoallergén mosószert használok, öblítőt pedig egyáltalán nem. Arra is figyelj, hogy az ágyneműd huzata ne műszálas, hanem természetes, esetleg hipoallergén anyagból legyen!

3. A haj, mint "veszélyforrás"...

Hosszú hajad van? Nap végére tele lesz porral és baktériumokkal, amikor pedig lefekszel aludni, az arcodba lóg... Éjszakára rakd fel "zuhany kontyba", vagy legalább fond be! Ugyanilyen fontos a sampon kérdése is: nem csak addig érintkezik a bőröddel, míg gyorsan megmosod a hajad.

A maradéka rajta marad a tincseiden, amik folyamatosan az arcodhoz érnek. Ezért igyekezz olyan hajápoló termékeket használni, amik a lehető legkevesebb kemikáliát tartalmazzák!

4. El a kezekkel!

Próbálj nagyon tudatosan ügyelni arra, hogy ne piszkáld - egyszóval ne érintsd meg fölöslegesen - az arcodat! Sőt, ha máshol is van problémás bőrfelületed, azt se...

5. Hanyagold a kemikáliákat!

Ha nem csak az arcodon vannak pattanásaid, akkor nagyon fontos a megfelelő tusfürdő vagy szappan kiválasztása - méghozzá a "kevesebb több" elve szerint. Nekem nagyon bevált egy kézműves sószappan, mindenféle illat nélkül. Ráadásul a bolygónknak is adsz egy pacsit azzal, ha nem műanyag csomagolású terméket veszel.

+1 Találj egy jó orvost!

Keress egy olyan bőrgyógyászt, aki tényleg személyre szabottan foglalkozik a problémáddal, és figyelembe veszi, ha mondjuk, ez vagy az a krém nem használt korábban. Nekem 35 évesen adatott meg egy ilyen doktornő - tőle viszont végre kaptam olyan krémeket, amik megszüntették a bőr alatti pattanásaimat...

Nyitókép: Shutterstock