Nem cigizel, és ezzel le is tudtad az egészséges életmódot? Rossz hírem van, ez édeskevés. Valószínűleg egy csomó olyan terméket használsz, amiknek köszönhetően szinte szemétlerakónak használod a tested.

Sajnos én is megveszem a konzerv kukoricát a chilis babhoz, pedig annyi tartósítószer van benne, hogy akár két apokalipszist is túlélne. Ez van - az egészséges életmódhoz temérdek önfegyelem szükséges, és legalább annyi kutatómunka. Ha benned sincs meg ehhez a kellő kitartás, legalább mentsd, ami menthető!

A bőröd egészségéhez nem kell félmaratont futni, sem rendszeresen csekkolni a napi kalóriabevitelt. Ott vannak például a tusfürdők. Mindig is lenyűgözött, hogy a doboz hátulján ólatin-etruszk nyelven van feltüntetve az összetevők listája. Fürödni azonban minden nap kell, különben senki nem szól hozzád - szóval, érdemes megnézni, milyen összetevőket kerülj el: sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfoacetate, sodium myreth sulfate, ammonium lauryl sulfate.

Aki nyelvbotlás nélkül fel tudja sorolni mind a négyet, annak jár egy tubus radioaktív fogkrém az 50'-es évekből. Viccet félretéve: ezeket az anyagokat tényleg muszáj elfelejteni, mert irritálják a nyálkahártyát. Ami engem illet, még az EU-s kozmetikai szabályozásra sem veszek mérget - mert ki tudja, mennyire atombiztos?

Ugyanez igaz a samponokra is. A zsírt és a szennyeződéseket egy tenzid nevű anyag oldja fel a hajadról. Ez szépnek és jónak hangzik - csak éppen ugyanarról az agresszív oldószerről beszélünk, mint ami a felmosószerekben és ipari zsíroldókban található. Ráadásul a testápolóknál említett négy összetevőt általában a samponokba is beleteszik...

Ezek után valószínűleg sejted, hogy a hajfestéked és az alapozód is hemzseg a káros anyagoktól. Sajnos minden kozmetikum tartalmaz olyan "finomságokat", mint a kőolajszármazékok, szilikon, tartósítószerek... Ha nincs türelmed végigbogarászni az összetevőket, akkor olyan terméket vegyél, ami bizonyíthatóan természetes anyagokból áll!

Szóval irány a bio részleg, de akár "csináld magad" akcióba is kezdhetsz. Az interneten számtalan tusfürdő recept kering - ám az is elég, ha veszel egy 100% természetes alapanyagokból álló szappant. Ha netán olyan száraz a bőröd, hogy a lábszáradról "hull a hó", akkor olyat válassz, ami tele van kakaóvajjal vagy sheavajjal! Külön is megveheted őket, jó lesz testápoló helyett, és arányaiban nagyjából ugyanannyiba kerül.

A samponnál viszont tényleg érdemes házilag összekotyvasztani valamit. Nem tart tovább, mint egy ebédfőzés - úgyis tudom, hogy te is mirelit pizzát veszel ebédre, szóval, lesz rá időd. Az is elég, ha néhány növényi olajat vegyítesz némi ecetes vízzel. Az egész nem tart tovább fél óránál, cserébe pedig hónapokig nem szennyezed a fejed vegyszerekkel.

Mind a samponok, mind a tusfürdők tele vannak rákkeltő anyagokkal (tartósítószer, színezékek). Tudom, érthetetlen, miért lehet ezeket így forgalomba hozni. Különösen nagy kedvencem a szilikon, ami szinte minden samponban megtalálható: rövid távon fényessé varázsolja a hajadat - hosszú távon eltünteti.

Ha már gondolkoztál rajta, hogy egészségesebben kéne élni, de még nem sikerült rávenned magad semmi komolyabb változtatásra, legalább a fent leírtakat tedd meg magadért!

