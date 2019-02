Éljen az ökoglamúr! - Avagy mitől leszünk idén még szebbek?

Hogy mit jelent az év eleje egy nő számára? Új diétát, hajszínt, munkát, lehetőséget, na, és persze új krémeket! Érkeznek a friss kozmetikai trendek, jön a dermaroller meg a J-beauty. A loknik idén ismét kócosak, a szemöldök újra hangsúlyos. Még jó, hogy tavaly pont fordítva volt.

Egy a lényeg: mi, nők, idén még szebbek leszünk! Legalábbis megpróbáljuk. Annak lehet a legnehezebb, aki híven követi az aktuális trendeket. Még ki sem heverted a hologramszerű sminket, amikor a gyártók előállnak az "űrglitterrel". Éljen, arcunkon az unikornis! A mai olajos tisztítókkal még a leszedése sem probléma

A szemed vibráló, a hajad lenyalt, és a depressziós hétfőknek is vége, hiszen itt a LED lámpás maszk. Jobb kedvre derít, nem mellesleg fiatalít. Jövőre majd megírják, hogy mégsem jó, de addig még van egy egész évünk.

Éberen tart a szépségipar: öko/bio/zöld/natúr, válassz! A márkák idén is a kegyeinkért versenyeznek. Lássuk, mitől leszünk ebben az évben még ragyogóbbak!

Meztelen termékek

Hol van már az az idő, amikor a bécsi nagynénim nekem adta a műalkotásnak is beillő, üres Chanel-tégelyét? Krém ugyan nem volt benne, de az első ékszereimnek nem is lehetett volna elképzelni szebb tartót. Manapság inkább az ökolábnyomot próbáljuk csökkenteni, s ezt a célt a szépségipar is a mellvértjére tűzte. Egyre gondosabb csomagolási módszereket vetnek be a cégek - olyannyira, hogy lassan meg is szűnik a glamúrborítás.

Már a polcokon vannak a meztelen termékek, még a sampont is szilárd formában vihetjük haza. Nyílnak a csomagolásmentes boltok, melyek a műanyag szennyezés csökkentése mellett a vízmentességet is megcélozzák. A vízért folytatott háború Damoklész kardjaként lebeg felettünk. Nem meglepő, hogy az iparág visszaszorítaná legtöbbet használt összetevőjét.

Miközben mi még úszunk a micellás vízben, addig az ázsiai hölgyek már javában púderrel tisztítják az orcáikat.

Sminkdiéta

A fenntarthatóság része, hogy az arcápolási és sminkelési rutint is szerényebbre fogjuk. Az innovációk zöme jelenleg Ázsiából érkezik, ahol felismerték: minimalistább megközelítésre van szükség. Jó példa erre a koreai nők világhírű tízlépcsős arcápolása: az ember lánya a 3. pontnál már ideges lett, a 8. után pedig nem is olvasott tovább. Az új jelszó: kevesebb, de hatékonyabb összetevő!

Nem vagyunk egyformák

Noha eddig is jellemző volt, a változatosság most soha nem látott szintekre ér. Szakértők szerint az idei trendeket a bőrszín fogja meghatározni. A brandek túllépnek a fekete-fehéren, és a - millióféle bőrszínű - nők végre megtalálhatják a nekik legmegfelelőbb terméket.

Szépség = egészség

Még jobban elmosódnak a határok az egészség és a szépség között. A női fogyasztó egyre tudatosabb, tökéletesen látja a kapcsolatot a belső és a külső szépség között. Holisztikus megoldásra vágyik, amely ugyanolyan kellemes a léleknek, mint a testnek. Egyre több lesz a tandem termék, amely kívül-belül hat, és az esti krémezés hamarosan szeánsszá válik.

Átláthatóság

A vásárló nem hülye. (Maximum csak néha, és egy kicsit.) A kozmetikai cégek nyilván átverhetnek minket - némelyik meg is teszi -, de egyre kevésbé. Mert elolvassuk az összetevőket: tudjuk, hogy ami 28. a felsorolásban, az épphogy benne van a termékben. Tudjuk, mi a C-vitamin és a pálmaolaj, hogy mit tud a retinol, és miért nem kell a parabén.

Kozmetika a fürdőben

Otthonra is fejlettebb eszközöket tudunk beszerezni: egyre jobbak lesznek az arctisztítók és az arcmasszírozók. Tudunk majd védekezni az öregedés, a légszennyezés vagy a városi ártalmak ellen. Persze a lakás levegője sem tökéletes, így arra is lesz megoldás. Hiperérzékenyek előnyben - hiszen ma már minden az ő kedvükért készül.

Természetesen annak sem kell kétségbe esnie, aki teával, mezei babakrémmel vagy épp a Trónok harca legújabb részével indítja az esti rituálét. Csak arra figyeljen, hogy fürdés után mindenképp kenjen az arcára egy kis krémet!

