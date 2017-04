Ott és akkor elhatároztam: egyszer eljutok egy ilyen hajóra. Jó pár évvel később valóra is vált az álmom, és eltölthettem egy hetet a világ egyik legnagyobb nyaralóhajóján.

Kezdjük is a hajó adataival, amik önmagában is sokkolóak! Hossza 362 méter, súlya körülbelül 100.000 tonna, 16 fedélzeten a 5400 utas kiszolgálásáról pedig több mint 2000 fős személyzet gondoskodik. Az úszó város kifejezést azt hiszem pontosan erre találták ki.

A hajótársaság profizmusa már jóval az út előtt megmutatkozott. Miután lefoglaltam az utazást, azonnal beléphettem az online úttervező rendszerbe. Ezen keresztül az egész hetes nyaralás minden egyes percét meg tudtam szervezni.

Lehet asztalt foglalni, jegyet igényelni a színházi előadásokra (kell is, mert a helyek száma limitált, és néhány show nagyon népszerű, így még a hajó elindulása előtt minden jegy elkel) és még a kikötőkből induló kirándulások is kiválaszthatóak.

Az út ára nagyon sok mindent magában foglal: például az összes étkezést, az előadásokat, a sport programokat. Ám a kirándulásokat, néhány speciális éttermet és az italokat sajnos nem. Egy olyan mániákus szervezőnek, mint én, már az előkészület is örömünnep volt - és még fel sem léptem a hajó tatjára!

Végre eljött a nagy nap, és egy eléggé viharosra sikerült repülőút után ott álltunk végre az Allure előtt, mely élőben még nagyobb volt, mint képzeltem. Kezdetét vette életem legfantasztikusabb utazása.

A hajón több, mint 20 különböző helyen lehet enni, attól függően, hogy milyen stílusú éttermeket kedvel az ember. Én nem vagyok oda a nagyon elegáns helyekért, így a főétteremben csak egyszer fordultunk meg, inkább a büfé rendszerű lazább helyeken ettünk.

Tipp

A legjobban az olasz étteremben éreztük magunkat, szuper a zenéjük és isteniek a desszertjeik. Ezeken kívül van még többek között japán, mexikói, fine dining étterem is a hajón, sőt még egy '50-es évek stílusában épült amerikai hamburgeres is. Egy biztos: a diétázásnak még a gondolatát is felejtse el mindenki erre az egy hétre!