Nők vagyunk, és szeretünk focizni. Dolgozd fel!

Kevés olyan dolog van, ami annyira megosztaná a társadalmat, mint a foci. Bár jobban belegondolva, ez így nem teljesen igaz. Közelebb áll az igazsághoz, ha azt mondom, hogy a magyar társadalmat. Ezen belül is a férfiakat - mert a nők egyszerűen csak nem foglalkoz(hat)nak vele. A foci az a férfiak asztala.

No, persze a nők nem lennének vérbeli nők, ha nem cáfolnának rá erre is! Az egy dolog, hogy vannak csajok, akik, ha kicsit szemlesütve is, de be merik vallani, hogy márpedig ők szeretik a focit és a meccsek utánozhatatlan hangulatát. De már vannak olyan bátor amazonok is, akik nemcsak szurkolni szeretnek, hanem maguk is kergetni akarják a labdát.

Viccet félretéve, teljesen jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért ne focizhatnának a nők? A női kézilabda vagy éppenséggel a női kosárlabda minden további nélkül elfogadott. Miben más a foci? Hiszen ez is csapatsport. Itt is komoly erőnlétre lehet (és kell is) szert tenni, ha valaki komolyan gondolja. Ám még mielőtt elkezdenénk mélységeiben boncolgatni a témát, szeretném leszögezni, hogy van magyar női labdarúgó-válogatott. De most amatőr vizekre szeretnék evezni.

Mert nem kell még csak elszánt versenysportoló nőnek sem lenni ahhoz, hogy focizhasson az ember lánya. Végre kis hazánkban is megjelentek az olyan kezdeményezések, amik amatőr női focistáknak biztosítanak sportolási lehetőséget. Mivel én először találkoztam ezzel a jelenséggel, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen hangulat és közeg vár majd rám az Amazon Foci edzésén.

Esetleg vérben forgó szemű feministák gyülekezete, akik így akarnak lázadni?

Hát, a legkevésbé sem! Tök jó fej csajok így szeretnek kikapcsolódni. Elmondásuk szerint egy olyan világban, ahol a hétköznapok a rohanásról, a munkahelyi hajtásról, a gyerek körüli teendőkről vagy a szingliségről, és zátonyra futott kapcsolatok lezárásáról szól, jólesik egy kis csapatsport élmény. És ők történetesen nem kézilabdázni vagy kosarazni szeretnek, hanem focizni.

Mi ebben az olyan különös?

Szeretik a valahová tartozás érzését, a mozgás adta felszabadultság eufóriáját, a taktikázást, a csibészkedést a pályán, és még sikerélményt is ad egy-egy gól vagy ügyes csel. Eleinte persze az is nagy teljesítmény egy teljesen kezdőnek, hogy végigcsinál egy edzést. Aztán, ha elkapja a csapatszellem által fűtött motiváció, akkor már egyre több és több edzésen akar részt venni. Mert jó érzés fejlődni - amiben a szakképzett edzők persze sokat segítenek.

De azért zsákbamacska lenne azt állítani, hogy az egész móka és kacagás, mert már a teljesen kezdő csoportban is komoly munka folyik. Tehát minden szép és jó ellenére sem szabad azt hinni, hogy itt valami tingli-tangli dologról van szó. Nem. Intenzív edzés folyik, ami a fizikai erőnlét fejlesztése mellett a rekeszizmokat is komolyan megdolgoztatja. Mert bizony sok nevetésre ad okot, amikor anya és lánya, nővér és húg eleinte együtt bénázik, majd együtt kap szárnyakat a pályán.

Az Amazon Foci vezetőedzője, Bánk Gergely kitörő lelkesedéssel mesélte, hogy ötven feletti játékosuk is akad."Edzéseinken labdarúgó képzettségi és kondíciós szinttől függetlenül mindenkit szívesen látunk heti pár alkalommal."

De előre szólunk: már egy-két edzés után felfedezheted egy olyan oldaladat, amit még magad sem gondoltál volna, hogy benned él. Vagy esetlegesen sejtetted, és néha, álmaidban még találkoztál is vele, de palackba zárt szellemként tengette unalmas napjait ott belül. És jól tudjuk, hogy ha egy elfojtás felszínre tör, akkor nincs megállás. Kinyílnak a kapuk, amelyekről nem is hitted volna, hogy léteznek.

Nyitókép: Mészáros Diána