A fogyókúra átverések 3+1 jelemzője

Egy teljes iparág épült az egészséges életmódra. Nem számít, hogy melyik nemet képviseled, hány éves vagy és milyen az anyagi helyzeted. Ha két lábon járó homo sapiens vagy, az számukra azt jelenti: potenciális vásárló.

Persze azért nem szerencsés egy kalap alá venni mindent és mindenkit. Az viszont elengedhetetlen, hogy józan ésszel végiggondold, hogy az egészséges jelzővel (és szinonimáival) ellátott termékek, életmódok közül melyik mellett táborozol le. Sajnos már mindegyik "fogyi programnak" és csodaszernek van csilli-villi honlapja, hangzatos ígéretei, amiket mindenféle csúsztatáson alapuló "tudományos" tanulmánnyal támasztanak alá.

De van egy-két jel, ami segíthet felismerni, hogy kik a csalók, és kik azok, akiknek hihetsz, ha életmódváltásról van szó:

1. Nem ígérnek csodákat.

Például olyanokat, hogy pár napon belül tartós fogyást vagy hipp-hopp elérhető fittséget, üde bőrt és kicsattanó egészséget érhetsz el. Bármilyen nehéz is elfogadni, az egészségért, az ápolt megjelenésért tenni kell. Úgy testben, mint lélekben. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy nem lesz azonnali az eredmény. Vagy, ha mégis, akkor borítékolható, hogy nem tartós - és végképp nem egészséges.

2. Nem fogyás, hanem életmódváltás.

Hiszen nem is a fogyás a lényeg! Első körben legalábbis semmiképpen sem. A legfontosabb, hogy az egészséged rendben legyen, hogy megelőzd az elhízást és az azt kísérő betegségek kialakulását. Lehetőleg ne juss el odáig, hogy a túlsúly problémát okozzon! Bár ez is eléggé sablonossá vált az elmúlt időszakban, de nehéz vitatkozni az igazságtartalmával: „Könnyebb megelőzni, mint kikezelni a bajt."

Az életmódváltás mellett természetesen bónuszként megjelenik a fogyás, ami önbizalmat adhat. A lelkünk mélyén mindannyian jól tudjuk, hogy önmagában egy jól kidolgozott bikinitest fabatkát sem ér, ha nincs mögötte tartalom.

Lehetsz akármilyen csinos vagy jól öltözött, ha közben nem érzed jól magad a bőrödben. Mert például tápanyaghiánytól szenved a szervezeted, vagy egyenesen az izomzatod indul sorvadásnak.

3. Guruk helyett szakértők.

Csak azért, mert valakinek sikerült lefogynia, még nem lesz szakértő! Pedig egy komplex szemléletmódot képviselő szakértői csapat adhat csak erős alapot egy életmódváltáshoz. Mert nincs egy tuti megoldás. Mindenkinél más a mozgás, a táplálkozás és a lélek egyensúlya, és ezt személyre szabottan kell megkeresni - több szempont figyelembe vételével.

+1. A közösség sem árt.

Az életmódváltást megkönnyítheti, ha nem egyedül vágunk bele. Ha van egy új, sorstársakból álló csapat, akik egymáshoz is fordulhatnak, megoszthatják egymással a gondolataikat. A közösség ereje pedig óriási. Valószínűleg mindenki észrevette már, hogy a legnagyobb teher is sokkal elviselhetőbbé válik, ha van valaki, aki figyel rád, akivel átbeszélheted a kétségeidet. Ez az életmódváltás kezdeti nehézségeire is igaz.

Nyitókép: iStockphoto