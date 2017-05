Vacsora recept rossz alvóknak

Remélem, gyerekként te is az unalomig hallgattad ezt a bölcsességet: "Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár és vacsorázz, akár egy koldus!"

Mint minden, amit a szüleink szerettek ismételgetni, ez is sok-sok generáció tapasztalatát foglalja össze. Viszont ezt a tudást nem haladta meg a modern kor! Ugyanis az emésztésnek is megvan a napi ciklusa: együtt ébred velünk, és a déli órákban pörög fel a csúcsra.

Persze azzal sincs baj, ha a gyomrod nem áll készen egy királyi lakoma befogadására reggel: egy turmix vagy néhány tápanyagokban gazdag falat is sokat segít. Az esti órák érkezésével viszont lelassul, majd legkésőbb éjféltől standby üzemmódra kapcsol az emésztés.

Tehát, ha te hajnali kettőkor ráveted magad a belváros legjobb pizzaszeletére, a gyomrodat érdekelni fogja, hogy meg kellett ünnepelni a hétvégét... Nem hiányzik neki az éjszakai meló - és nem is végzi olyan gyorsan. És ez sajnos a késő esti nasival is így van.

Mint az egészséges gasztrórovat szerzője, most alattomos módon elhitethetném veletek: én este hat után csak pár falatot eszem - azt is hatvanszor megrágva, az édesség pedig eszembe sem jut. De a valóság sokszor más, hiszen egy hosszú nap után hazaérve végre az önfegyelmem is lazíthat egy kicsit. A klasszikus vacsora nálunk a konyhapult mellett állva, falatozgatással és beszélgetéssel telik, és kisebb-nagyobb megszakításokkal akár órákig eltart. Ez nem jó, mert a végén a kelleténél sokkal többet eszem, hogy aztán lefekvés után egy hatalmas, kavicsokkal teli zsáknak érezzem a gyomromat.Sajnos ez a zsák túlságosan közel esik a tüdőhöz és a szívhez - nektek is megvan az "óriás csücsül a mellkasomon" érzés? Így nehezen jön az álom, és nem lesz elég pihentető az éjszaka.

Az én helyzetemre két megoldás van. Az egyik, ha nem vacsorázom az urammal, hanem elvonulok dolgozni - de ez azért szomorú. A másik, hogy főzök egy jót, amit aztán kulturált emberek módjára tányérból, asztalnál ülve elfogyasztunk. Az étkezés megkapja az őt megillető figyelmet, az egy tányér étel pedig valóban egy tányérnyi marad. Este nagyon jót tesznek a frissen főtt zöldségek és gabonák: táplálóak és nem terhelik meg a szervezetet. Most egy kizárólag növényekből készült, de nagyon krémes és fűszeres ragut hoztam nektek. Ha szereted a közel-keleti ízeket, akkor ez a te recepted!

Édesburgonyás-csicseriborsós ragu kókusztejjel:

3 kis édesburgonya

1 padlizsán

500 ml paradicsompüré

1 konzerv/250 ml kókusztej

1 konzerv csicseriborsó

1 csomag bébispenót

Csili - csak ha erősen szereted

Római kömény

Kurkuma

Olívaolaj

Almaecet

Só, bors

A tálaláshoz: rizs, petrezselyem vagy korianderlevél

Az édesburgonyákat megpucolom és kockákra vágom, és egy párolóedényben vagy 180 fokos sütőben 15 perc alatt megpuhítom.

Közben a padlizsánt felkockázom és egy lábosban pár kanál olívaolajon lepirítom a fűszereket, vagyis a csilit, a római köményt és a kurkumát.

Három evőkanál paradicsompürét és almaecetet adok még hozzá. Ekkor jöhet bele a puha édesburgonya és a nyers padlizsán.

Felöntöm a paradicsompürével és hozzáadom a kókusztejet is, hogy majd jó krémes legyen. Mehet bele só és bors.

Fedő alatt, kis lángon 25-30 percig főzöm. Amikor már minden benne lévő zöldség puha, hozzádobom a leöblített csicseriborsót és a bébispenótot is. Egy utolsó, 10-12 percnyi rotyogtatás következik.

Tálaláskor ízlés szerint mehet rá petrezselyem vagy koriander! A ragu rizzsel az igazi, de ha te este már vigyázol a szénhidráttal, akkor magában is nagyon finom.

Nyitókép: Szabó Gábor- Origo