Így NE indulj a félmaratonon!

Örömmel jelentjük be, hogy egy she.hu-s különítmény indul a Tihanyi Félmaratonon. Ezzel csak annyi a gond, hogy addig-addig alakultak a dolgok, hogy végül én is beneveztem egy "laza" 7 km-es távra. Szóval már itt az elején kérem az edzésszakértő olvasókat, hogy ne görgessenek tovább, mert még agyvérzést kapnak...

Szeretném kijelenteni, hogy tudom: hülyeség volt ebbe belevágni. És ezt 5 elég nyomós érvvel meg is tudom indokolni:

Eleve február óta futok. Inkább nevezzük futkározásnak, mert egy hónap kellett ahhoz, hogy egyhuzamban le tudjak futni 3x5 percet. Ez az én mércémmel olyan hatalmas teljesítmény, hogy ki is posztoltam Facebookra. Eme heroikus (5 perces) teljesítményem miatt 6 hete vagyok visszatérő vendég a reumatológián, mert begyulladtak a bokámban a nyáktömlők (igen, ilyen van). De már csak kicsit fáj... A bokám miatt mindössze két héttel a verseny előtt kezdtem el a felkészülést. Jelenleg 500 méter futás után az ájulás kerülget, és keményen kell küzdenem, hogy el ne hányjam magam. Egy hét van a nagy napig, és ott tartok állóképesség terén, hogy 6,5 km-t tudok kúszva-mászva, vánszorogva - néha futva - megtenni.

De nem adom fel! Akárhogy is, de teljesítem a távot, akkor is, ha négykézláb vonszolom be magam a célba. És az sem zavar, ha legeslegutolsó helyezést érek el.

Mert:

Nem akarok többé az a lány lenni, aki nem mer komolyan sportolni, mert túl béna a többiekhez képest. Elegem van abból, hogy képtelen vagyok kikapcsolni. És amióta edzek a félmaratonra, esténként eszembe se jutott meginni egy pohár bort. Szükségem van egy kis motivációra, hogy rávegyem magam a testmozgásra - az, hogy ne süljek fel a teljes szerkesztőség előtt, pont megfelelőnek bizonyul. Elképesztően jó érzés újra visszaszerezni a kapcsolatot a testemmel, és figyelgetni, ahogyan fejlődik, és egyre többet bír. - Habár csodálom, hogy még szóba áll velem, amennyire meggyaláztam őt az elmúlt években. Azzal áltatom magam, hogy most nemcsak magamért futok. Hanem az összes (hozzám hasonló) otthon tespedő, izomtalan, mindent és mindenkit a saját egészsége elé soroló puhány nevében is. Azokért, akik úgy érzik: már túl messze sodródtak az egészséges életmódtól, hogy belevágjanak.

+1.

No meg, ha már indulok egy futóversenyen, akkor legalább olyanon, ahol levendula mezők között, és a Balaton partján kell kiköpnöm a tüdőmet! :D

Szóval, drukkoljatok! De egyet kérek: ilyen felkészületlenül és felelőtlenül senki ne vágjon bele egy futóversenybe! Tudom, hogy a részemről is irreális vállalkozás, csak néha egy ilyen hülyeség kihívás kell, hogy megváltozzanak a dolgok.

És az én életmódomra ráfér a változás. És a tiédre?

