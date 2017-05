Az irodai menőség új csúcsa: az uzsidoboz

Pár éve még cikinek éreztem, hogy otthonról, dobozban hordom magammal az ebédet. Amíg a többiek arról vitáztak, hogy aznap kínait vagy rántott húst hozzon-e a futár, nekem csak az irodai mikró csengetett.

Akkor még a pályakezdő fizetésem tehetett arról, hogy ezt a megoldást kellett választanom - viszont így a hónap végén is volt mit a dobozba tenni. De ettől még úgy éreztem magam, mint egy túlkoros kollégista. A családi fészekből kipottyanva a főzőtudásom sem volt még (khm) tökéletes: előfordult, hogy egy falat után a dobozból a kukába pottyant az étel.

Azóta nagyot fordult a világ! Egyrészt megtanultam főzni, és már jóízűen eszem meg a végeredményt. Másrészt manapság a menő és tudatos élet jele, ha reggelente dobozolsz magadnak ebédet.

Ezt az Insta is megerősíti: a #mealprep tagen több, mint 5 millió fotót nézegethetsz a témában. Ha ezt akkor tudom, tuti könnyebben viselem a csóróságomat - na de ez nem panasz, hanem vidám nosztalgia.Azóta lett lehetőségem tesztelni a környék kifőzdéit, és berendeli minden jót, a humusztól a pad thai-ig. Köszönöm ezt az élményt, de erre is rá lehet unni. Most újra egymásra találtunk a dobozaimmal: imádom megtervezi a heti menüt, majd rávetni magam az alapanyagokra, és főzni bolondulásig. Vagyis azért olyan sokat nem is kell, hiszen csak 30 percembe kerül. Ezek ugyanis nem Michelin-csillagok magasságok, hanem az egyszerű-tápláló-gyors fogások Bermuda-háromszöge.

Persze nem azért lett a kajacsomizás menő, mert hirtelen mindenki talált magának egy cuki uzsonnás dobozt. Hanem mert diétázáskor oda kell figyelni a mennyiségre és a minőségre is. Komolyabb esetben a makrókra is - vagyis az adott étel szénhidrát-zsír-fehérje tartalmára.

Ezeken kívül még öt érv, amiért nem csak a beach body harcosainak éri meg maguknak főzni:

Az van benne, amit szeretsz. És úgy, ahogy szereted. Te, a párod vagy az anyukád nem rontja el a kedvenc tojásos lecsódat. Nem vernek át ezekkel: fincsi ízfokozók, roppanós térfogatnövelők és illatos pálmaolaj - pedig szinte látom, ahogy csorog a nyálad. Könnyen alkalmazkodik az időbeosztásodhoz. Egy percet sem kell várni rá! Környezetbarát, mert az uzsis doboz egy mosogatással újra szolgálatba állhat! Míg mondjuk, a rendeléses dobozokkal a szemét csak gyűlik és gyűlik. Az esti előrefőzőcskézés meditatív. És ha rászoksz, úgy kikapcsol, mint a kedvenc sorozatod.

De nyugi! Senki sem tud az év összes napján előre készülni étellel! Ez nem is lehet cél. Csak úgy érdemes, ha a kajapakkodat is élvezed, mint a diétádat(!!!) meg egy pohár bort a nap végén!

Nyitókép: iStockphoto