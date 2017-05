Spanyol pillanatok, amikre egész életedben emlékezni fogsz

Spanyolország keleti partjának gyöngyszeme a Costa Brava, ami Barcelonától mindössze pár kilométerre helyezkedik el. Mindkét helyszín tökéletes lehet egy elképesztő nyaralásra, függetlenül attól, hogy csak pár napra vagy egy hétre tervezel.

Picit elkalandozva most nem a szokásos "muszáj megnézned" nevezetességeket ajánlom figyelmedbe, inkább egy "legnagyobb élmények" listát mutatok. Szuper dolog múzeumokat látogatni, történelmi kincseket felkeresni, de most jöjjenek azok a pillanatok, amikre egész életedben emlékezni fogsz!

1. A tibidabói panorámaliftben magadba szívni a mesés látványt

Tibidabo a Serra de Collserola hegység legmagasabb pontja, tetején eléd tárul egész Barcelona! A legjobb benne, hogy csak egy rövid buszútra van a belvárostól, így néhány euróért pillanatok alatt egy még izgalmasabb tájra érkezel. Itt található Spanyolország legrégebbi vidámparkja is, ahol a látványban való gyönyörködést összekötheted egy kis adrenalinnal.Száguldj le visítva a vízi hullámvasútról, és a szintek között utazva a panorámaliftből csodáld meg fentről Barcelonát!

2. Kávét szürcsölgetni a Las Ramblason

Színes forgatag és kavalkád a Barcelona szívében található Las Ramblas jellemzője. Igazi fesztivál hangulatot idéz, az emberek mosolyognak, nevetgélnek, hevesen gesztikulálnak, a több kilométer hosszú út szélein pedig virágos bódék, szuvenír boltok, kávézók és éttermek sorakoznak. Ülj ki egy kávézóba, és miközben szürcsölöd a fekete nedűt, figyeld ezt az őrületes nyüzsgést, ahol minden él, minden pezseg!

3. Lenyomni egy kiadós edzést a tengerparti "konditeremben"

Fülhallgatót be, edzős rucit föl, irány a tengerpart, azon belül is a barcelonai Outdoor Training Spot! Azért itt már a látvány is önmagáért beszél: izmos, félmeztelen pasik gyúrnak a napsütésben, a lélegzetelállító panoráma pedig csak hab a tortán. A zene, a forró nyári napsugarak és a természet közelségének egyvelege elképesztően inspirálóan tud hatni ránk, így ez a tréning teljesen más lesz, mint a többi!

4. Forró csókot váltani a Sagrada Familia tövében

Ha már elég szelfit lőttünk magunkról a Sagrada Familia előtt, bújjunk el a tó mögötti lombos fák árnyékában! Esténként már a tömeg is elvonul, így egy padra kuporodva, egymást ölelve, csókolva adhatjuk át magunkat a pillanat varázsának, miközben ez az impozáns épület magaslik felettünk.

5. Megvacsorázni a tenger mellett egy fáklyákkal díszített teraszon

Calella egyik legkedveltebb étterme a Nui Beach, ahol esténként élő zene szól, hangulatos fények tarkítják a teraszt, az emberek pedig jókedvűen, meghitt hangulatban vacsoráznak. A "beach hangulat" itt egyszerűen elképesztő, mintha csak egy latin szappanoperába csöppent volna az ember lánya: fáklyák lobognak körülöttünk, a tenger hullámzik, illatoznak a tengeri finomságok, és vérpezsdítő latin ritmusok varázsolják körénk az igazi spanyol életérzést!

6. Városnéző kisvasúttal kanyarogni a mediterrán utakon

Pattanj fel egy városnéző mozdonyra és engedd el a mindennapok stresszes gondolatait! A monoton zakatolástól szinte meditatív állapotba kerülsz, és nincs más dolgod, mint pihenni, és csodálni a tájat.

7. Hajókázás közben rejtett kis partszakaszokra bukkanni

A több állomáson is kikötő Dofi Jet Boat fantasztikus élményt nyújtott nekem, amikor Costa Braván nyaraltam. Számos paradicsomba illő helyszínen lehorgonyoztunk, ezért jó előre tudni, hogy hol szeretnél leszállni, mert a hajókázás előtt kell megvenni a jegyet. Odafelé érdemes kinézni a legszebb partszakaszokat, így a visszafelé úton már leszállhattok a választott állomáson, és kedvetekre pihenhettek, romantikázhattok a festői szépségű öblökben! Ennek a kis túrának hála olyan rejtett kis zugokra bukkantam, amikről álmodni sem mertem.

Remélem, sikerült meghoznom a kedvedet egy igazán élménydús nyaraláshoz.

Kalandokra felkészülni, irány Spanyolország!

Nyitókép: iStockphoto