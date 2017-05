7+1 dolog, ami miatt mindenképp utazz el Azerbajdzsánba!

Hát Edit nem uncsi helyekre utazik, az fix. Most Európa és Ázsia határát járta be! Mi pedig csak ámulunk és bámulunk azon, hogy miket élt át!

1. Európa és kelet is

Ahogy mi magyarok, a tőlünk nyugatabbra és keletebbre élők is úgy gondolják, hogy az ő országhatáruknál ér véget Európa. Mondta már ezt nekem magyar, osztrák, román, szerb, örmény és most az azeri is. Ki kulturális, ki gazdasági, ki földrajzi szempontok alapján. Ez utóbbi szerint viszont egyértelműen az azerieknek van igazuk, mert tőlük keletre már csak a Kaszpi-tenger van. Annak a túloldala pedig már Kazahsztán, ami tényleg az Urál vonalától keletre található, Ázsiában. Szóval az azeriak európainak tartják magukat.

2. A hipermodern, tiszta és látványos Baku belvárosa

Ám ahogy haladunk kifelé, úgy lesz összetettebb a kép. Az aluljárók a külsőbb részeken is márványból vannak és grandiózusok, de a belvároson kívül csak a sugárutak mentén van közvilágítás.

Nincs tök sötét, mert a kirakatok világítanak, így látni az utat. Egészen pontosan az úttestet, mert járda nincs. De ez annyira azért nem szokatlan. Elég csak elmenni egy magyar faluba, és az emberek ott is a kövesúton - így mondják - mennek. Annyi a különbség, hogy Bakuban az autóútón bazi nagy autók száguldanak el mellettünk - hiszen olcsó a benzin.

3. Különleges látnivalók Bakuban

A szőnyegmúzeum épülete maga is egy nagy, feltekert szőnyeget formáz. Mellette van egy Velencét imitáló csónakázó tó.

És a közel négy kilométer hosszú tengerparti sétányt sem szabad kihagyni! Természetesen van óriáskerék, és egy óriási zászló. Tényleg óriási, és nem tudom, miből van, de gyönyörűen lobog. A város jelképe a lángnyelvet formáló felhőkarcoló, és ha már arra jársz, meg kell nézned a Szűz Tornyot és a sah palotáját is!

4. Gobustán és a sárvulkánok

Baku közelében is érdemes kirándulni. Gobustán a sziklarajzokról híres, és szuper az is, hogy kiépített sétautakon egészen közelről láthatóak, sőt meg is érinthetőek. Van zenélő kő is, amit természetesen ki kell próbálni - ha már az ősember az eredményes vadászat után vagy előtt, még nem dőlt el - megzenésítette sikerét. A csúcs a sárvulkánok. Sok pár méter magas dombocska, amelynek a tetején éppen felbugyborékol a sár. A megközelítése kimondottan izgalmas: úttalan utakon taxival.

5. A lángoló hegy

Ebben az országban annyira közel van a szénhidrogén készlet a föld felszínéhez, hogy az egyik hegy egyszer valamitől (vagy öngyulladás, vagy villámcsapás következtében) kigyulladt, és azóta is ég.

Az árkokban a szemét mellett olajat lehet látni, az út mellett pedig kisebb-nagyobb olajkutakat. Azt mondják az azeriek, hogy itt elég csak az ujjad ledugni a földbe, és azonnal olajat találsz.

6. A Kaukázus

Egészen más, mint Baku. Magas hegyek, gyönyörű tájak, a férfiak az utcán beszélgetnek, a nők az út mellett isteni finom kenyeret sütnek, amit újságpapírba csomagolva meg is vehetsz. Kenyérnek mondják, de inkább egy nagy lángosra hasonlít, viszont nem olajban sütik, hanem tűzre tett platnin, a fűszerezése pedig igazán különleges.

7. A WC kancsó

Amikor az öcsém Londonban élt, egy Ahmed nevű fiúval lakott együtt. Többször voltam náluk, és egyszer egy különös, hosszú csőrű réz kancsóra lettem figyelmes a fürdőszobában. Nézegettem, forgattam, szép volt a díszítése is. Ki is vittem tesómnak megmutatni, hogy milyen klassz kancsó. Mire jól kiröhögtek, hogy tegyem már le, az a seggmosó kancsó. Hát ez van itt is. Semmi papír, csak ez. Persze a szállodában, és kicsit frekventáltabb helyeken nem kancsó van, hanem zuhany. Maradsz a vécé fölött, megnyitod és már tiszta is. Ja, és mindezt bal kézzel, mert ez a szokás. A jobb kéz evésre való.

Mondjuk nekem egyszer sem jött össze az, hogy ne legyek térdig vizes, de szerencsére egy női táska (jelen esetben hátizsák), mindig tele van papírzsebkendővel, meg nedves papírtörlővel. Szóval, megoldottam.

+1 Az azeri teázás

Nem, nem bele a teába a cukrot, hanem a szájba. A kis különleges formájú teáspoharat teletöltik a forró itallal, majd egy vékonyka szelet citromot dobnak bele, aztán már ihatod is. Hát, igen, annyira forró, hogy csak két ujjal a pohár peremét lehet fogni. De a lényeg a cukor. Akkora, mint egy nagyobb kavics, és nagyon kemény. A nyelved és a szájpadlásod közé kell szorítani és azon át inni a teát.

Nyitókép: Törőcsik Edit saját képe