Granola: a reggeli forradalma

Nehéz elhinni, de az emberiségnek nemcsak a kereket, vagy a személyi számítógépet kellett egyszer feltalálnia, hanem az egészséges reggelit is.

A 19. századig az emberek húsos, zsírokban gazdag étellel indították a napot. Akkoriban még senkinek nem jutott eszébe, hogy a táplálkozás és a test állapota között valami kapcsolat lehet. Volt azonban pár orvos, akiket foglalkoztatni kezdett az "egészséges étkezés" - akkoriban ők úttörőnek számítottak! Ketten közülük - akik egymástól amúgy nagyon távol éltek és dolgoztak - egy időben kezdtek gabonákból és gyümölcsökből álló reggelit adni a betegeiknek. Így született meg Európában a müzli, az Egyesült Államokban pedig a granola.

A mai granola ősét Dr. Connor Lacey készítette először az ohiói Toledóban. Úgy gondolta: ha ezt a könnyen emészthető, tartalmas reggelit eszik a betegei, több erejük marad majd a gyógyulásra. De ez még nem a most ismert változatot volt: kizárólag graham lisztből készült, rengeteg mazsolával. Nem tudom, mit tettem volna, ha a professzor ezt tálalja fel nekem reggelire, mert utálom a mazsolát...

Szerencsére az 1940-es években jött Adelle Davis, és felturbózta az eredeti receptet. A lisztet zabpehelyre, a mazsolát őrölt olajos magvakra cserélte. A granola lelke, hogy az alapanyagokat édesítik, majd zsiradékon megpirítják.

Nem csoda, hogy ennek az édes, ropogós finomságnak nem tudott ellenállni a világ. A hatvanas évektől tömegével kezdték fogyasztani, aztán a hippi mozgalommal érkező vegetarianizmus még inkább felpörgette a keresletet. Bár hazája a tengerentúl, nem kell olyan messzire utaznunk egy finom változatért. Már nálunk is könnyedén beszerezhető.

És nem szentségtörés megalkotni egy saját változatot sem: zabpelyhen kívül a kedvenc magvaid és gyümölcsök is mehetnek bele. Én már többször elkészítettem otthon, de sosem tudtam eleget csinálni belőle: a granola tényleg függőséget okoz!

Rostokban gazdag, egyaránt van benne gyors és lassú felszívódású szénhidrát, ezért nemcsak reggelire, hanem edzés előtt is tökéletes étel. Tejjel, joghurttal és növényi tejjel is fogyasztható. Mostanában viszont nincs időm granola gyárat csinálni a konyhámból, ezért örültem, hogy már a hazai boltok polcain is megtalálható a Nestlé egy saját változata. Van belőle csokis, fahéjas és karamellás is. Utóbbi annyira bejött, hogy majd mindenképp átemelem a saját receptembe!

