Paleo-, vegán- és gluténsznobok, szevasztok!

Elég a gasztroterrorból! Én elhiszem neked, hogy megtaláltad az Igazit. Ugyanis, ha diétáról van szó, igenis létezik tökéletes.

Fogytál, szépültél és még sosem voltál ennyire egészséges - szuper! Hidd el, ismerem az érzést - nekem is megvan a magam igazija. Ezért iszonyú idegesítő, ha állandóan győzködsz, vagy csak néma felsőbbrendűséggel azt érezteted, hogy a te étrended tökéletes, az enyém pedig egy lúzeré

Figyelem!

A következő sorokhoz kötelező egy adag humorérzék és önirónia - ami egyébként a szerző sajátja is. És természetesen most is igaz az "akinek nem inge, ne vegye magára" elv.

Drága paleósok!

Mivel számotokra a legtöbb bolti élelmiszer tiltott, ezért sok-sok fölösleges kalóriát és betegséget spóroltok meg. Paleózással valóban lehet fogyni és gyógyulni.

De nem mindenkinek tesz jót az a rengeteg hús! Az emberiség pedig sehol sem lenne a gabonafélék nélkül. Ráadásul "paleo" címke alatt akár háromszoros áron tudnak eladni még egy pohár szódát is - ez azért egy picit túlzás, nem?

Ahogy az édesburgonya és a krumpli is leginkább csak az árukban, és nem a tulajdonságaikban különböznek egymástól. Kérlek, ne fintorogjatok a "tej" és a "kenyér" szavakon, és nem kell az összes pincérnek tudnia, hogy most egy "paleózó" vendég teszi tiszteletét a helyen!

Kedves vegánok!

Őszintén értékelem, hogy fontos nektek a környezet, és elítélitek az erőszakot. Az ételeitek isteni finomak és egészségesek, ezt a két tényt pedig én is hirdetem, ahol csak tudom Sok szűk látókörű ember szid benneteket, ami fáj nekem. De nem annyira, mint mikor ti fröcsögitek az összes "mindenevőt" és "divatvegánt". Ez az arrogancia lenne a trú erőszakmentesség? Nem kizárólag a vegánok tesznek sokat a környezetért, és nem csak ők szeretik az állatokat. Az ember és az állat sorsa a világ kezdete óta összefonódik, és higgyétek el: ez nem mindig egy véres történet. Most akkor ne legyen több vakvezető kutyus, és szüntessük be a lovas terápiát?

Édes "wannabe" ételérzékenyek!

Bár orvosi vizsgálatokkal nem kimutatható, hogy árt nektek a glutén meg a laktóz, de ti úgy érzitek, jobb nélkülük. Ez így teljesen oké! Sőt, már kutatják e tünetegyüttes mögött húzódó okokat. Szóval, ha a pénztárcátok bírja, már a sarki kisboltban is akad laktózmentes cucc, és egyre több pékség próbálkozik gluténmentes termékekkel. Ez trend lett, ami egy csomó jót hozott magával. De! Sajnos önmagában attól még senki sem vált különleges emberré, hogy így étkezik. És nem érdekel, hogy a glutén alattomos módon kilyukasztja a beleimet. Sajnálom, de ez - így, ebben formában - számomra még mindig az áltudományos hírek kategóriája.

Félre ne értsetek, ezek szuper étrendek, amik tényleg beválnak sok-sok embernek. De ahogy a biciklit, ezt sem szabad túltolni, és gyűlölködésre meg kirekesztésre használni a "nem diétázó" vagy "máshogy diétázó" emberekkel szemben. ;)

KAPCSOLÓDÓ CIKK Hogyan lettem vega?

Nyitókép: iStockphoto