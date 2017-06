Párizs - egy nap alatt

Szerelmes vagyok Párizsba. Fülig beleestem, annak ellenére, hogy csak egy napom volt rá, ami még arra sem volt elég, hogy a főbb nevezetességeket gyorsan körbefussam.

Szóval, ha elfogadtok tőlem egy tanácsot: ha odautaztok, ne csak egy napra tegyétek! De ha mégis úgy alakul, hogy csupán egyetlen nap jut a fény városát megcsodálni, akkor így osszátok be az időtöket:

Párizsban ki ne hagyjátok a reggelit!

Ugye a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, Párizsban ez nekem a kedvenc étkezésem lett. Itt vannak ugyanis a legfinomabb és legszebb sütik a világon! Komolyan, aki ellátogat ide, gyorsan űzze ki a fejéből még a diéta gondolatát is! Ha utazom, egyébként sem diétázom, mivel szerintem a gasztronómia nagyon fontos része egy országnak.

2. Első megálló a Diadalív

Amikor először megláttam, engem a körülötte levő körforgalom nyűgözött le. A mai napig nem értem, hogy nem ütköznek össze az autók abban a káosznak tűnő kavalkádban. Egy alagúton átjutva végre közelebbről is megcsodálhattuk a Diadalívet, ami tényleg nagyon impozáns. Ám sajnos nem volt túl sok időnk, így indultunk is tovább a Trocadero felé egy hangulatos kis mellékutcán.

3. A fotósok kedvenc helye, a Trocadero

Aki szép fényképet akar készíteni az Eiffel-toronyról, ne hagyja ki ezt a helyet! Innen nyílik ugyanis az egyik legszebb kilátás Párizs legnagyobb nevezetességére. Pontosan emlékszem a pillanatra, amikor a tér gyönyörű épületei között megláttam a tornyot. Persze az ember készül rá, tudja, hogy ott lesz, de az első pillanat az felejthetetlen. Hihetetlenül romantikus átsétálni a kerten át egészen a hídig, hogy aztán megmásszuk az Eiffel-tornyot.

4. Párizs kötelező: az Eiffel-torony

Be kell, hogy valljam: rettenetes tériszonnyal küzdök. De komolyan, 2 méter magasan is hisztirohamban tudok kitörni. Ehhez képest eldöntöttem, hogy megmászom a tornyot. Na, ebből az lett, hogy minden félelmemet leküzdve felkúsztam egészen az első emeletig!

A kilátás tényleg pazar, még innen is.

Ám nem számoltam a lefelé vezető úttal... Ugyanis a lépcső mozog egy picit, lefelé nézve pedig rám tört a tériszonyom. Mit szépítsem, az út háromszor annyi időbe telt, mint feljutni az emeletre. Amikor pedig a lábam végre megérintette a szilárd talajt, legszívesebben megcsókoltam volna a betont, mint II. János Pál pápa azon az ominózus felvételen.

5. Romantikus sétahajókázás a Szajnán

A férjem egyik kollégája adta a tippet, hogy hajóval közlekedjünk - amit én először kicsit szkeptikusan fogadtam. Azért felszálltunk egy hajóbuszra, ami körbe-körbe megy a folyón Párizs nevezetességei mellett. Végül tényleg fantasztikus élmény volt. Én fél órán át csak bámultam a tájat.

Tényleg álomszép, és kihagyhatatlan.

6. A meseszép Notre Dame

Szerencsére a hajónak a gyönyörű katedrálisnál is volt megállója, így nem kellett sokat gyalogolnunk, hogy megnézhessük: csak átsétáltunk a szerelmesek hídján. Ez egy olyan híd, ami tele van párok szerelmük jelképeként otthagyott lakatjaival. A Notre Dame csodálatos már kívülről is. Sajnos be nem jutottunk, mivel a tér végéig állt a sor, nekünk pedig egy valamink nem volt, időnk. De megérte idáig elhajókázni, az biztos.

7. Utolsó állomás: a Champs Élysées

Nem hagyhattam ki, muszáj volt végigsétálnom Párizs leghíresebb utcáján. Sajnos a nagybevásárlás elmaradt, de így is élmény volt. Nem gondoltam volna, hogy ilyet látok valaha, de még a Louis Vuitton előtt is sor állt - nem is kicsi...

És már véget is ért az én egy napom Párizsban. De ott elhatároztam, hogy visszajövök még ide. Már csak a múzeumok miatt is, amik sajnos idő hiányában kimaradtak, pedig nagy rajongójuk vagyok.

Nyitókép: iStockphoto