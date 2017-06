Húspótló zöldségek: Így éld túl a vegetarianizmust!

A fogyiipar legújabb csodaszerét fehérjének hívják. Nélküle nincs izomépítés, fogyás meg örök szépség - lassan már gyógyszerként tukmálják ránk. Az igazság viszont nem ennyire egyszerű - hiszen az emberi test működése sem az!

Menő dolog a fehérje, de a másik két makrotápanyag, azaz a szénhidrát és a zsír is ugyanolyan fontosak. Ne tartsd őket az ördög cimbijének! Az örökös számolgatás helyett inkább a minőségre figyelj oda, és egyél minél több természetes, nem feldolgozott ételt!

A másik mítosz, hogy a fehérje kizárólag a húsban, a tojásban és a túróban található meg, vagy csak ezekből tudja hasznosítani a szervezet. Ha ez igaz lenne, akkor a vegetáriánus és vegán életmódnak már meglennének a halálos áldozatai. A valóságban viszont szuper vérképpel és egészséggel élhetnek azok, akik egy életre lemondanak az állati eredetű ételekről. A titok nem titok többé: egy csomó növény nagyszerű fehérjeforrás! És tápanyagok, rostok és minőségi zsírok meg szénhidrátok forrása is. Most mutatok néhány egyszerű csodanövényt, amikből bőven fedezheted a szükséges napi fehérje adagodat.

1. Zöldborsó

A friss borsó a tavasz egyik slágere, de a fagyasztott változatát egész évben bevetheted. A mosolygós zöld szemektől vidám lesz a leves és a főzelék, de feldobja a salátákat és rizottókat is. Ha pedig hedonista szendvicskrémre vágysz, pürésítsd a borsót krémsajttal vagy kecskesajttal, majd ízesítsd mentával és borssal. Isteni!

2. Minden, ami mag

Azt tudjuk, hogy az olajos magvak tele vannak vitaminnal és egészséges zsírokkal. De hogy fehérjével is? Pedig így van! Ezért lehet például "gyúrós kaja" a mogyoróvaj. Szerezz be egy erős aprítógépet, és darálj krémesre egy-egy bögre mogyorót, tökmagot vagy kesudiót! Édesített és sós formában is finom kenyérre kenve, pudingokhoz vagy raguk krémesítésére.

3. Csicseriborsó

A világ egyik felén mindennapi étel, mert olcsó és tökéletes alapanyag. Sajnos nálunk még mindig egzotikumnak számít, pedig mogyorós ízéhez nagyon sok fűszer és étel passzol.Néhány formájában te is ismerheted: a falafel a csicseriborsóból készült fasírt, pürésítve és szezámkrémmel összekeverve pedig humusznak hívják. Porrá zúzva lisztként is használható, finom lepényeket és vegán rántottát lehet belőle sütni. De ha konzervként veszed, nincs vele semmi macera: levesbe, salátába, tészták mellé azonnal felhasználható.

+1. Zabpehely

Azon kívül, hogy minőségi fehérje és B vitamin forrás, édeskés íze a reggelik, sütik és kekszek főszereplőjévé teszi. Megfőzve zabkásaként, megpirítva granolának, de tejjel vagy növényi itallal felöntve, gyümölcsökkel és magokkal ízesítve is tökéletes.

Mert a zabpelyhet sosem szabad túlgondolni, csak szeretni kell.

Nyitókép: iStockphoto