Hiába edzek, kövérnek látom magam

Míg délelőtt elégedetten szemléled az alakodat a tükörben, addig este egy kiadósabb vacsi után már kerekebbnek érzed magad a kis gömböcnél. Nyugodj meg, nem vagy egyedül ezzel az érzéssel!

Ha életmódot váltasz, és ha hetente háromszor edzel, jóval kevesebb édességet fogyasztasz, esetleg még az egészségesebb alapanyagokat is előtérbe helyezed, akkor egy hónap elteltével látszani fog az eredmény. Még ha csak fél nadrágszám csökkenés formájában is. Van, akinél ez a változás látványosabb, másoknál pedig mintha a befektetett munka kevesebb eredménnyel járna.

Mindenkinek más a testalkata, a mozgási és étkezési szokásai, valamint a metabolizmusa. A testünk nem teljesen egyformán reagál az edzésre és a táplálékra sem. Attól, hogy a tükör és a mérleg nem mutat jelentős változást, biztos, hogy rengeteget erősödtél, és az állóképességed is javult.

Viszont ha másokhoz méregeted magad, könnyen csalódottá válhatsz...

Ebből pedig kialakulhat testképzavar is, ami idővel izomdiszmorfiához, anorexiához, de még bulimiához is vezethet. Hiszen amikor azt látod, hogy a lánynak, aki szembejött az utcán, sokkal laposabb a hasa és kevesebb a narancsbőre, akkor rosszul érzed magad a bőrödben. Azt nem veszed figyelembe, hogy ő más utat járt be, mint te, és nem kizárt, hogy őt a te izmos karod és kerek feneked frusztrálja. Mindkettőtöknek más a csomagolása, amin csak elszántsággal tudtok alakítani.

Ha pedig már testképzavar: meggyőződésem, hogy a közösségi média vastagon tehet a torz énképek kialakulásáról. Hallottam több olyan történetet is, amikben valaki edzők, sportolók, sztárok testéhez viszonyította a sajátját. Szétretusált, agyonfilterezett, beállított, akár csak századjára sikerülő, tökéletes imidzset sugalló képekhez és videókhoz... Ezek nagy része csak kirakat, az üzlet része, és semmi köze a valósághoz. Sokan mégis ezt a túltolt tökéletességet veszik alapul. De butaság olyanokkal összemérni magunkat, akiknek erről szól az életük, akiknek a teste is egy termék.

Nem vonom kétségbe, hogy XY celeb nagyon boldog a kisbabájával, és mellette megteheti, hogy heti ötször eljárjon edzeni, de sok anyuka a béka feneke alatt érzi magát azért, mert ő nem képes erre. Mert nem veszik figyelembe, hogy nem ugyanazok a körülményeik. Ha egy dada és egy bejárónő felszabadít egy csomó időt, és az anyagiak miatt sem kell aggódni, akkor nem is olyan nehéz a "tökéletes" külső megszerzésén fáradozni.

Az idei évem semmi másból nem állt, mint edzésekből: heti 5-6 napot is képes vagyok sportolni otthon, kültéren és teremben egyaránt. Edzésfanatizmusom közepette mégis olykor frusztrálva éreztem magam, ha egy kicsit hizlalóbb kajákból lakmároztam be. Ha pedig elmentem edzeni, egy alkalom után már ismét vékonynak éreztem magam. Ekkor kezdtem el megoldást keresni erre, és tudatosabban kezelni a helyzetet.

Engem már nem érdekel a kirakat!

Hiszek a természetességben, abban, hogy az eredményért meg kell dolgozni, és a kemény munka közben a testünk, lelkünk, személyiségünk egyaránt fejlődik. Nem érdekel, hogy Julika, aki csak sportmelltartóban edz, milyen bomba formában van. Ha elmegyek edzeni, magamért teszem: szebb leszek tőle, formálódom és levezetem a stresszt. Szóval nem kell hinni a tükörnek, ellenben a saját önbizalmad, a külső megerősítések és a ruhák azonban tuti nem hazudnak!

Blondie

Nyitókép: iStockphoto