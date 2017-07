Sportolni jó! Még dögmelegben is!

Nyáron, amikor mindenünk tapad, a halántékunkon, a nyakunkon és a hátunkon gyöngyözve csordogál az izzadság, nos, ilyenkor egy talicskányi motiváció sem mindig elég ahhoz, hogy ne egy árnyékos szobában henyéljünk.

Ha momentán mégis szabadtéren szeretnél edzeni, kihasználva, hogy sport közben süti a bőröd a Nap, és még jó levegőn is vagy, akkor azért érdemes pár dolgot figyelembe venned.

Hogyan szánd rá magad?

Több pozitív érv is szól a nyári kültéri sportok mellett: azon túl, hogy abszolút low budget, társaságban is lehet űzni (ergo akár egy közös programként is betudható). Próbálgathatod a nyers erődet egy kültéri fitneszparkon, futhatsz, biciklizhetsz, görkorizhatsz - tehát szinte végtelen a lehetőségek tárháza.

Mit vegyél fel?

A szekrény mélyéről kotord ki az összes olyan edzős cuccodat, ami rövid és lehetőleg pamutból - netán egy kis poliészterből - készült! Szerintem a sportos ruházat igenis trendi, még ha nem is állandóan azt viselem, de nekem nem okoz problémát, ha edző cuccban látnak az utcán, hiszen egyértelmű, hogy sportolni voltam, nincs abban semmi ciki. (Igen, hallottam már ilyen ellenérvet is...)

Mire figyelj?

Minél magasabban van a Nap, annál inkább próbáld kitolni vagy előbbre hozni az edzést! Kend be magad naptejjel! Főleg a karodat és az arcodat, de még a fejbőröd leégésétől és fájdalmas, kellemetlen hámlásától is meg tudod magad óvni, ha sapkát is veszel.

A szikrázó napsütésben egy futók vagy biciklisek számára kialakított speciális, szemtől szemig takaró szemüveg is hasznos lehet. Ha már kiver a víz és küzdesz, legalább ne kelljen hunyorognod.

Praktikus, ha kimondottan kevés dolgot viszel magaddal, futóknak ajánlott a kifejezetten nekik szánt övtáska is, amiben a legszükségesebbek férnek el.

Ja és persze a vízről se feledkezz el, akár csak egy kis üveg formájában! A szokásos vízszükségletedet szorozd fel kettővel, főleg, ha mégis hőségben indulsz utadra.

Legutóbb, amikor a Margitszigetre mentem futni, bíztam abban, hogy működni fognak az ivókutak. De azzal kellett szembesülnöm, hogy a felújítási munkák miatt nem folyt belőlük a víz. Vattát köpve, acetonos lehelettel, kiszáradva értem el a célhoz. Ekkor jött igazán jól, hogy edzés előtt egy órával 3-4 deci vizet és magnéziumot ittam. Utóbbit szintén tanácsos minden edzés előtt elfogyasztani, hiszen nemcsak fokozza a teljesítményt, de vízhajtó is. Ha pedig használsz narancsbőr eltüntető vagy zsírégető krémeket, bátran kend fel őket indulás előtt!

Kivel menj?

Én legtöbbször egyedül indulok el, teljesen kézenfekvő okok miatt: akkor megyek, amikor szeretnék, és nem kell máshoz alkalmazkodnom időben, távolságban. De még a női ciklus sem boríthatja fel az eltervezett utat. Viszont ahogy az első pontban írtam, a társaságnak felhúzó, motiváló szerepe is lehet, amikor az UV-sugarak a bőrödet csiklandozzák, és inkább visszafordulnál és felmennél a légkondis lakásba.

Ne tedd! ;)

Blondie

