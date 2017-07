Pulykasült Zsuzsitól - aki amúgy vega... ;)

Az evés lélektanának első tétele így hangzik: aki fontos nekünk, azt megetetjük. Szinte minden kultúrában étellel várjuk a szeretett személyt, de a sajtóreggelik, fogadások és a pezsgős üzleti vacsorák kialakulása is erre vezethető vissza.

A terített asztalnak üzenete van:

"Jó, hogy vagy!"

"Vártalak."

"Csípem, ahogy együttműködünk."

"Akarom, hogy végre tisztán lásd, ki is vagyok én: egy nő, aki imádja a pörköltet."

és a sort még hosszan lehetne folytatni...

Ahogy gyarapodik a konyhai tudásom, úgy szeretek egyre többet főzni másokra (hiszen ugye egyre csökken a beégés esélye). Pár napja a barátaimnak kislánya született, hozzám pedig megérkezett négy kiló pulykahús. Úgy gondoltam, kihasználom ezt a remek egybeesést, a friss szülők és a nagyobbik, egyéves gyerek is biztosan örülnek majd egy pulykaebédnek.

Bár szeptember óta vegetáriánus vagyok (egészségügyi és állatetikai okokból), azért a szeretteimnek szívesen elkészítem a húsételeket. Most különösen jó volt nyers húst fogdosni, ugyanis ellenőrzött forrásból érkezett a friss, jó minőségű pulykamell. Ez fontos, hiszen egy újszülött baba anyukájának még véletlenül sem adhatok rosszat.

Ezek után nem volt kérdés, hogy a minőség jegyében szerzem be a többi alapanyagot is, például a cukkinihajók tetejére reszelendő edami a közeli biopiac "sajtos bácsijának" portékája. Nem dolgoztam sok hozzávalóval, de egyre inkább hiszem, hogy nem is kell: a "kevesebb több elv" a konyhában is működik.

Egyben sült pulykamell

A pulykamellet még előző nap elhelyeztem az olívaolajból, fokhagymából, friss bazsalikom levelekből, szárított zöldfűszerből és só-borsból álló pácában.

A sütéshez egy hőálló, lefedhető tálba tettem, vöröshagymát és egy almát daraboltam mellé.

A húst beborítottam bacon csíkokkal.

Először lefedve sütöttem 20 percig, majd fedő nélkül pirult még egy órán át 170 fokon.

Köretnek újkrumplit készítettem.

Cukkinihajók

A darált pulykacombot olívaolajon és felkockázott vöröshagymán addig pirítottam, amíg világos színe nem lett.

Ezután felöntöttem olasz eredetű paradicsompürével, és ízesítettem: egy kanál almaecettel, egy kanál nádcukorral és rengeteg szárított zöldfűszerrel. Addig főztem, amíg össze nem sűrűsödött.

Közben félbevágtam a cukkiniket, és kikanalaztam a belső, magokból álló részt. Ebbe töltöttem a kész paradicsomos-pulykás ragut, majd mehetett rá a reszelt, ötcsillagos edami sajt.

Betoltam a 170 fokos sütőbe, a pulykacomb mellé. A cukkinik még roppanósak voltak, amikor 20 perc után késznek nyilvánítottam a művet.

Nyitókép: Nyiri Zsuzsi saját képe