Viszlát, kidörzsölődött combok!

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de számomra a nyár első számú mumusai között van a szoknya használat és az ezzel járó combkidörzsölődés. Kész rémálom elmenni várost nézni, mert már a második nevezetességnél azt érzed, hogy egy lépést sem tudsz már tenni a fájdalomtól.

A félreértések elkerülése végett előre szólnék, hogy ez nem csupán a túlsúlyos lányokat érinti, ugyanis alkatilag a vékonyabbaknak is összeérhet a combja (nem beszélve a sportolókról, akiket meg az izmaik miatt érint ez a probléma). Ezért összegyűjtöttem, hogy milyen megoldási lehetőségek állnak sorstársaim rendelkezésére. Viszont előre szólok: nekem személy szerint ezek közül csak egy vált be igazán...

Hordj nadrágot!

Na, még mit nem?! Nem ment el teljesen az eszem... - Mondanám idén, de be kell valljam: tavaly még én is inkább nadrágot húztam, ha tudtam előre, hogy hosszabb távokat fogok gyalogolni. Hát, mit is mondhatnék... nem volt valami kellemes a negyven fokban.

Végy fel hosszított szárú bugyit!

Vagy tapadós sortot. Én előbbit próbáltam, de nem volt vicces, ugyanis járás közben felcsúszott a szára a combtövembe. Ez pedig azt eredményezte, hogy nemcsak a combjaim dörzsölték ki egymást, hanem még az a nyomi bugyi is - így pedig még durvább lett az eredmény (értsd: véres).

Hordj bandelettes-et, avagy combvédő csipkét!

Ez nagyon jól hangzik, de nekem (sajnos?) még nem volt hozzá szerencsém. Úgy képzelem, hogy szilikoncsíkok vannak a belső felére rögzítve, és amiatt marad fenn. De egyrészt rólam a hasonló módon kialakított combfixek teteje is folyton lepöndörödik. Másrészt pedig, hogy fog az a finom csipke pár használat után kinézni? Vagy egyből vegyen az ember két tucattal?

Használj kidörzsölődés elleni krémet!

A leírása azt mondja, hogy csökkenti a bőr túlmelegedését és irritációját, akár textil, bőr vagy bármilyen egyéb anyaggal való dörzsölődés közben is. Továbbá segít megelőzni a vízhólyagok kialakulását - plusz izzadásgátló formulát is tartalmaz. Viszont még az elkötelezett hívei szerint is csak pár óráig hatásos...:(

Púderezz, púderezz, púderezz!

Ideig-óráig ez is hatásos módszer, de őszintén szólva nekem mindig is fenntartásaim voltak ezzel kapcsolatban. Mégpedig azért, mert a beszámolók szerint elég sűrűn újra kell púderezni. És én nem csak nem szeretnék állandóan ezzel foglalkozni, de egy városban rohangálós napon lehetőség sem nagyon van erre. A másik ellenérvem pedig az, hogy többnyire sötét színű ruhákat hordok. És hát nagyon nem szeretném, hogy ha bármi balul sül el, akkor úgy nézzek ki, mint aki most jött el az after afterjéről...

+1 Kend be a kényes területeket krémdezodorral!

Na, ez az, ami nekem hatott. Halleluja!!! :) Vége a nagyipari körömvirág krém fogyasztásnak! VÉGREEE! De komolyra fordítva a szót: már kb. Másfél hónapja szinte csak szoknyában járok, és semmi kidörzsölődés, semmi bőrpír és semmi fájdalom. Annyit szoktam tenni, hogy indulás előtt mindkét belsőcombomat bekenem két tekerésnyi krémdezodorral, és kész. És akár 4 órán át is tart a hatása - vagy 7-8 kilométerenként át (a lépésszámláló app szerint).

Szóval, igen. Én már megtaláltam a számomra legmegfelelőbb módszert a combok kidörzsölődése ellen. Remélem, hogy a fentiek a hozzám hasonló nyűggel küszködőknek is segíteni fognak! :)

