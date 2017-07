Kipróbáltuk a végleges szőrtelenítést OTTHON!

Biztos vagyok benne, hogy aki kitalálta ezt a szőrtelen punci dolgot, gyűlöli a nőket. Vagy csak engem, de nagyon. Annak, aki szerencsés, és egy szőke, fehérbőrű testbe született, ez az egész egy idő után meg se kottyan. Hát, én nem voltam ilyen mázlista. Nekem a gép fekete, sűrű és erős szálú hajat dobott. Gyantázáshoz a legrosszabb kombináció...

A poklok pokla: a fazongyanta

Persze én is jártam szorgosan minden hónapban fazongyantára, mert ugye egy nő legyen ápolt, ott, alul is, és pechemre ma ez a szép, szőrtelen puncit takarja... Az első alkalomkor azt hittem, élve megnyúztak. Ott, helyben, a kozmetikában. Nem vicc, ellenőriztem a papírt, hogy nem maradt-e rajta jobb esetben a bőröm, rosszabb esetben a fél vaginám. Szerencsére megúsztam a dolgot: ugyanannyi bőrfelülettel távoztam a kozmetikából, mint amennyivel bementem. Ági, a kozmetikusom nyugtatgatott, hogy "Ne aggódj, megszokod, csak az első ilyen szörnyű." Hát, mit ne mondjak, ez a taktika nálam nem jött be. Éveken keresztül szenvedtünk egymással, én meg a fazongyanta.

A szőrtelenítő gép utáni sóvárgás

Sokáig szemeztem a végleges szőrtelenítést ajánló kozmetikai kezelésekkel, de valahogy egyikben sem bíztam igazán. Aztán megjelentek az otthon használatos gépek, természetesen horror áron. Minden hónapban elhatároztam a kozmetikusomtól kijőve, hogy ebből elég, én megveszem azt az átkozott gépet! De valahogy mindig lanyhult ez a nagy elhatározás, amikor ott álltam a boltban, kezemben a méregdrága készülékkel. Egészen addig a napig, amikor is meg nem láttam fél áron a kiszemelt áldozatot. Úgy éreztem: most vagy soha! Összeszedtem minden erőmet, és megvettem. Persze amikor hazaértem, már bőszen azon pánikoltam, hogy mi lesz, ha hatástalan, én meg kiadtam rá egy kisebb vagyont...

Az első próbálkozások

2 hétig csak szemeztünk, ő meg én. A párom már komplett hülyének nézett. Egyik este összeszedtem a bátorságomat, és nekiálltam. Hát, nem mondom, hogy olyan érzés, mintha kiscicák puha szőre simogatna, de klasszisokkal jobb volt, mint a hagyományos, szadista tépegetés. Persze irtó béna voltam, és egy komplett balett előadást lenyomtam, mire végeztem. A képen olyan kis egyszerűnek tűnt! Azért a sima bőrt nem adják így sem ingyen.

A sokadik használat után...

Hónapok óta használom a gépet és azt kell, hogy mondjam: nekem nagyon bevált. Nem állítom, hogy teljesen fájdalommentes, de nem is vártam, hogy az legyen. Na jó, piszkosul jó lenne, de az már tényleg túl szép lett volna. Kezelésről kezelésre kevesebb lett a szőröm, ami visszanőtt pedig sokkal gyengébb lett.

A gép előnyei:

nem kell kitennem a lábam otthonról

akkor használom, amikor csak akarom

6-8 kezelés után tényleg állandóan szőrtelen vagyok, nem nő vissza semmi

jó, igaz, hogy nem olcsó, de egyszer kellett megvennem (Összeszámolva, hogy mennyit hagytam ott eddig a kozmetikában, ez egy jó kis hosszú távú befektetés.)

Szántó Viktória

Nyitókép: iStockphoto